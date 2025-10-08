La cronología del crimen de Daiana Mendieta: qué sucedió el día de su desaparición en Entre Ríos
Las autoridades encontraron el cuerpo de la joven de 22 años en un aljibe tras varios días de búsqueda. Un hombre de 55 años fue detenido por el hecho que conmociona al país.
Daiana Mendieta, de 22 años, fue reportada como desaparecida el sábado 4 de octubre por su familia. Había sido vista por última vez el viernes por la noche, saliendo de su vivienda en la localidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos. Cuatro días después, la Policía local encontró su vehículo y, lamentablemente, halló su cuerpo sin vida. El caso conmociona a su ciudad como a todo el país.
Lo impactante de su asesinato, que podría ser calificado como femicidio, es que su cuerpo fue hallado dentro de un aljibe en una zona rural de Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12. En medio de uno de los allanamientos ordenados por la fiscal, Emilce Reynoso, se detuvo a un hombre de 55 años, apodado “Pino”, considerado el principal sospechoso.
Así fue la cronología del asesinato de Daiana
- El viernes 3 por la noche fue la última vez que Daiana fue vista al salir de su domicilio en su vehículo, un Chevrolet Corsa Classic. Los peritajes posteriores confirmaron que la joven mantuvo una última comunicación con “Pino”, antes de su desaparición.
- Al día siguiente, sábado 4, al mediodía, se publicó en la cuenta de Instagram de Daiana una foto acompañada de la frase: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”. Esa misma noche, al no lograr contactarla, la familia realizó la denuncia formal por desaparición.
- Durante la madrugada del domingo 5, alrededor de las 4 de la mañana, la Policía encontró el automóvil de Daiana abandonado con las llaves puestas en un camino vecinal, a 2,5 kilómetros del pueblo. A partir de ese momento, se intensificaron las tareas de rastrillaje.
- El lunes 6, las comunicaciones telefónicas y el testimonio de un testigo que mencionó haber visto una camioneta blanca en la zona del hallazgo del auto orientaron la investigación hacia “Pino”. La Justicia ordenó el allanamiento de un galpón que el sospechoso alquilaba en el pueblo. Durante el procedimiento, el hombre se resistió con un arma de fuego e intentó suicidarse, pero fue reducido y detenido por la Policía.
- El martes 7 por la mañana, el operativo de búsqueda se concentró en la zona rural de Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12. Allí, en un aljibe, fue encontrado el cuerpo sin vida de Daiana Mendieta. Ese mismo día por la tarde, la Justicia dispuso el peritaje de una camioneta blanca vinculada al detenido. El test de luminol arrojó resultados positivos para rastros de sangre. También se encontraron pelos en el interior del vehículo, que están siendo analizados por la División Científica.
Qué pasó con el detenido por el asesinato de Daiana
El hombre fue imputado inicialmente por resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. Posteriormente, se amplió la causa en su contra, aunque se negó a declarar por recomendación de su abogado. Permanece detenido bajo prisión preventiva mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP).