La cronología del crimen de Daiana Mendieta: qué sucedió el día de su desaparición en Entre Ríos

Las autoridades encontraron el cuerpo de la joven de 22 años en un aljibe tras varios días de búsqueda. Un hombre de 55 años fue detenido por el hecho que conmociona al país.

Daiana Mendieta, de 22 años, fue reportada como desaparecida el sábado 4 de octubre por su familia. Había sido vista por última vez el viernes por la noche, saliendo de su vivienda en la localidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos. Cuatro días después, la Policía local encontró su vehículo y, lamentablemente, halló su cuerpo sin vida. El caso conmociona a su ciudad como a todo el país.

Lo impactante de su asesinato, que podría ser calificado como femicidio, es que su cuerpo fue hallado dentro de un aljibe en una zona rural de Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12. En medio de uno de los allanamientos ordenados por la fiscal, Emilce Reynoso, se detuvo a un hombre de 55 años, apodado “Pino”, considerado el principal sospechoso.