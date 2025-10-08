Gatillo fácil: imputaron por homicidio agravado al policía que abatió a un exconvicto en Luján de Cuyo

José Funes , el policía que abatió de un balazo a Federico Rubén García Gioia en Luján de Cuyo , fue imputado este miércoles por homicidio agravado . El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, entendió que no hubo justificación para que el efectivo disparara 8 veces contra el delincuente, en el hecho ocurrido este lunes , al repasar las pruebas del caso.

El material probatorio constó del análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad por la zona y los testimonios de los testigos del hecho.

Además, fuentes cercanas a la investigación indicaron que Funes será trasladado a la cárcel prontamente.

El conflicto ocurrió sobre el cruce de las calles Azcuénaga y Libertad, en una transitada zona lujanina sobre las 9.30 de este lunes. Allí, el efectivo de la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia ( UPANA ) reconoció a García Gioia como el presunto ladrón de su arma reglamentaria.

Como quedó el auto donde viajaba el delincuente asesinado en calle Libertad, Luján de Cuyo.

La víctima, que se movilizaba sobre un auto, Chevrolet Prisma, habría hecho caso omiso a la voz de alto de Funes, quien en ese momento sacó su nueva pistola y comenzó a disparar.

Uno de los proyectiles terminó impactando en la cabeza del conductor, llevando a que el rodado termine chocando con un auto estacionado y volcando sobre calle Libertad. Ese mismo disparo, que se alojó en la zona del occipital derecho, terminó causando la muerte de García Gioia este martes en el Hospital Central.

Quién era el baleado y su historial delictivo

PORTADA Federico García Federico García Gioia, de 37 años, murió este martes tras ser baleado por un policía en Luján de Cuyo. MDZ.

El fallecido tenía de 37 años y era un malviviente oriundo de Guaymallén con un amplio prontuario delictivo bajo su nombre. El hecho que dio apertura al historial fue una infracción a Ley 23.737, de estupefacientes, ocurrida en 2007, que se repetiría años después en 2009.

Luego, hechos como resistencia a la autoridad, uso de instrumento público apócrifo y numerosos robos comenzaron a hacer de García Gioia un nombre recurrente para las autoridades y también significaron que sea condenado en 8 ocasiones.

Su primer ingreso a prisión se registró el 20 de octubre de 2016. Desde ese entonces, y hasta el día de su muerte, tuvo un total de siete pasos por las cárceles mendocinas, generalmente admitiendo los hechos en juicios abreviados, lo que le permitió acceder a penas menores.

Pero, pese a las numerosas sentencias en su contra, sólo pasó menos de la mitad del tiempo tras las rejas: un total de 1.457 días dentro de la cárcel y 1.819 días en libertad, hasta que este lunes fue abatido por Funes.

Finalmente, la historia del delincuente comenzó a extinguirse cuando el impacto de bala recibido en Luján de Cuyo terminó por causarle la muerte. Horas antes de confirmarse esa situación, el sujeto ya estaba incluido dentro del Programa Nacional de Trasplante para que, sus órganos sean recibidos por algún paciente que los necesite.