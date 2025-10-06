Un policía identificó al supuesto ladrón de su arma, le disparó en la cabeza y provocó un vuelco: quedó aprehendido

El tiroteo se desató en Luján de Cuyo cuando un policía de civil reconoció a un sujeto como el ladrón de su arma, abrió fuego y le disparó en la cabeza.

Al reconocer a una persona como el presunto ladrón de su arma reglamentaria, un policía de 40 años, que se encontraba de civil, le dio un disparo en la cabeza. El tiroteo tuvo lugar en el centro de Luján de Cuyo. Como resultado, el auto donde escapaba el presunto delincuente volcó y este terminó hospitalizado por la herida de bala.

El conflicto ocurrió sobre el cruce de las calles Azcuénaga y Libertad, en una transitada zona del departamento. Allí, el efectivo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) vio al presunto ladrón, de 37 años, sobre un auto, que también había sido el utilizado para el robo de su pistola y otros elementos oficiales el pasado viernes.

A pie, intentó detenerlos al darle la voz de alto, pero este habría respondido intentando atropellarlo y huyendo de la zona, cruzando desde la calle Chiclana hacia Libertad.

image El cruce donde se desató el tiroteo.

El policía no dudó y disparó En ese momento, el policía sacó su nueva pistola reglamentaria y efectuó 8 disparos en el auto del presunto delincuente, un Chevrolet Prisma. Uno de los disparos terminó impactando en la cabeza del conductor, llevando a que el rodado termine chocando con un auto estacionado y volcando sobre calle Libertad.