Un policía motorizado sufrió un accidente y cayó a un canal en Godoy Cruz
El policía de la UMAR impactó contra un guardarraíl y terminó dentro del cauce de riego. A raíz del accidente, hubo un importante operativo de rescate.
Un policía de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) sufrió un accidente y cayó a un canal de riego este jueves en Godoy Cruz. El funcionario perdió el control de su moto, impactó contra el guardarraíl y salió despedido hacia el interior de un canal.
El hecho ocurrió pasadas las 18 en calle Talcahuano, a la altura del Hospital Lencinas, cuando el uniformado no logró controlar el rodado y, por causas que se investigan, protagonizó la fuerte caída.
El rescate del policía
Tras el siniestro, colegas que se encontraban en la zona acudieron rápidamente al rescate. Momentos después, con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y del Cuartel Central, lograron extraer del cauce al efectivo accidentado.
Finalmente, el policía motorizado fue asistido de inmediato y trasladado para recibir la atención médica correspondiente.