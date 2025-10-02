Un policía motorizado sufrió un accidente y cayó a un canal en Godoy Cruz

El policía de la UMAR impactó contra un guardarraíl y terminó dentro del cauce de riego. A raíz del accidente, hubo un importante operativo de rescate.

Un policía de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) sufrió un accidente y cayó a un canal de riego este jueves en Godoy Cruz. El funcionario perdió el control de su moto, impactó contra el guardarraíl y salió despedido hacia el interior de un canal.

El hecho ocurrió pasadas las 18 en calle Talcahuano, a la altura del Hospital Lencinas, cuando el uniformado no logró controlar el rodado y, por causas que se investigan, protagonizó la fuerte caída.

El rescate del policía Embed - Accidente policía UMAR Godoy Cruz

Tras el siniestro, colegas que se encontraban en la zona acudieron rápidamente al rescate. Momentos después, con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y del Cuartel Central, lograron extraer del cauce al efectivo accidentado.