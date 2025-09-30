Cómo fue el rescate por el devastador incendio en Godoy Cruz y por qué demoraron a una vecina

El incendio que azotó la noche del lunes a una vivienda en el barrio Sarmiento de Godoy Cruz , terminó con víctimas hospitalizadas, entre ellas dos menores. Además, una vecina fue demorada luego de ser señalada como responsable del siniestro. El hecho pudo terminar en una tragedia de no ser por la rápida intervención policial, que permitió rescatar a los afectados.

Todo comenzó pasadas las 23 en un monoblock de la mencionada barriada , cuando una disputa entre vecinos desató un incendio dentro de la casa donde vivía una mujer de 58 años, dos niños de 11 y 1 años de edad, junto a su madre.

Frente a eso, uniformados de la jurisdicción y otras unidades policiales se desplazaron al lugar del hecho tras ser alertados por el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ), quienes al llegar al complejo de departamentos y tomaron conocimiento de que los dos menores de edad y su madre fueron retirados del domicilio en llamas por los vecinos de la familia.

No obstante, la mujer de mayor edad aún permanecía dentro del domicilio, por lo que cuatro efectivos de Motorizada , dependiente de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ), entraron a la casa, a pesar del denso humo. Fuentes del procedimiento relataron que uno de los funcionarios escuchó que la mujer pedía auxilio, por lo que se adentró en la vivienda hasta encontrar a la víctima, a quien sacó alzada con la ayuda de sus colegas.

Como resultado, los dos menores fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticados por intoxicación de monóxido de carbono y trasladados al Centro de Salud N° 204, para luego ser derivados al Hospital Notti. Allí, los médicos constataron que se encontraban fuera de peligro.

Por su parte, su madre también sufrió la intoxicación por inhalación del humo, pero además resultó con quemaduras de primer grado en su rostro. Ella fue trasladada al Hospital Laggomaggiore y también quedó sin riesgo de vida.

Además, el policía que rescató a la mujer que había quedado atrapada dentro del inmueble, también debió ser atendido por intoxicación con monóxido de carbono en la Clínica Francesa.

La hipótesis sobre el inicio del incendio

Tras el operativo de rescate, una de las víctimas relató que todo comenzó a raíz de una discusión con una vecina del departamento ubicado en la planta alta, quien se habría molestado porque los menores estaban jugando con agua.

De acuerdo con ese relato, la vecina confrontó a la familia y, en medio de la discusión, empujó una motocicleta. Al caer, el rodado desparramó combustible por el interior de la vivienda, lo condujo a que se iniciaran las llamas.

A partir de esto, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se ordenó la aprehensión de la vecina para esclarecer el hecho, aunque a partir de los primeros peritajes surgió que no se observaban indicios de que el incendio haya sido intencional.

Así quedó la casa incendiada

78136c8d-7bc1-4e7d-b8e1-d2d08a7ade28 Las consecuencias del incendio en Godoy Cruz.

incendio sarmiento La entrada de la casa incendiada.