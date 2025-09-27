Investigan un incendio en Córdoba en el que murieron un abuelo y dos de sus dos nietos

El incendio ocurrió en la ciudad de Córdoba Capital. Murieron un abuelo de 75 años y dos nietos de 7 y 10. Una mujer y otros tres niños lograron escapar.

La Justicia de Córdoba investiga si el incendio en el que murió un abuelo y dos de sus nietos fue intencional.

Una verdadera tragedia se desencadenó este sábado tras un incendio desatado en una vivienda del barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba Capital. El siniestro, provocó la muerte de tres personas: un abuelo de 75 años y dos de sus nietos, de 7 y 10 años.

El incendio ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, donde las llamas se expandieron con rapidez durante la madrugada. Pese al esfuerzo de los bomberos, que lograron sofocar el fuego, el hombre y los dos niños murieron dentro de una de las habitaciones.

La abuela de los menores, pareja del hombre fallecido, consiguió salir de la vivienda junto con otros tres chicos que se encontraban en el lugar. Tanto ella como los pequeños fueron asistidos por los servicios de emergencia, aunque no presentaban lesiones de gravedad.

Investigan el incendio Las primeras pericias señalan que el foco ígneo se habría originado en un dormitorio, aunque aún no está confirmado qué lo provocó. La Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, Turno 3, a cargo de la doctora Silvana Fernández, con la colaboración del secretario Enrique Scagliotti, se encuentra al frente de la investigación.

Si bien en un inicio se consideró que el incendio pudo haber sido accidental, una nueva hipótesis abrió interrogantes: la posibilidad de que se tratara de un hecho intencional. Según trascendió, los padres de los chicos mantenían un conflicto con los abuelos, quienes tenían la guarda de los menores. Esa situación alimenta la sospecha de un ataque deliberado, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales.