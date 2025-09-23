Pobreza, drogas y delincuencia: la historia detrás de la nena mendocina que murió en un incendio en San Juan

La muerte de una nena mendocina en un asentamiento en San Juan dejó al descubierto que las historias de pobreza y marginación no conocen fronteras y se repiten entre las provincias de Cuyo. Samara Abigail tenía 7 años y murió anoche cuando se incendió la precaria casa en la que vivía con su mamá y su hermano.

Según los medios locales, Samara vivía junto a su mamá -Danisa Aveiro de 24 años- y su hermano Santino de 1 año y 8 meses. Su papá Cristian Jesús Latorre está detenido en el penal de San Juan .

La nena era muy querida en el barrio y todos le daban algo de comer porque en su casa pasaba muchas necesidades. “Si no iba a la escuela no comía. Era muy flaquita”, confirmaron a los diarios de San Juan los vecinos.

Además, la niña era muy afectuosa y conocía a todos las personas de la zona. Los llamaba cariñosamente tío, tía o abuela.

Drogas, delincuencia y pobreza

Según confirmaron medios sanjuaninos, el padre de la nena está preso por tema relacionados con las drogas y desde que el hombre está privado de la libertad, la mujer fue señalada como una posible persona que se dedica a la venta de estupefacientes porque no tiene ingresos económicos.

La familia es mendocina y hace un año llegaron a esa zona rural de San Juan. Ante la necesidad no dudaron y ocuparon la casa del barrio Callejón Ruperto Martínez que estaba a medio construir. Un vecino les daba electricidad pero hace unos días decidió cortarles el servicio y empezar a iluminarse con velas, ese podría ser el origen del incendio.

El incendio

Las primeras versiones indican que el incendio se originó por una vela. Según los testimonios recabados por los efectivos de la policía, Samara despertó a su mamá para avisarle del fuego pero lamentablemente la nena no alcanzó a salir de la vivienda de techo de caña.

Danisa Aveiro está internada en estado crítico en el hospital Marcial Quiroga. La mujer mendocina tiene quemaduras graves en el 50% de su cuerpo, con lesiones de segundo y tercer grado que mantienen su pronóstico reservado. Por su parte, Santino fue trasladado al hospital Rawson donde recibe tratamiento por intoxicación con monóxido de carbono, aunque no presenta quemaduras corporales.