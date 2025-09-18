Agredieron a bomberos que combatieron un incendio en Las Heras

El hecho se registró anoche, a las 21, en el barrio Cinco Mil Lotes de Las Heras.

Un grave incendio destruyó completamente tres viviendas en el barrio Cinco Mil Lotes de Las Heras. El siniestro se desató anoche cerca de las 21 horas en el cruce de las calles Braile y Pimenides. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y se propagaron rápidamente por las estructuras. La magnitud del fuego requirió la intervención inmediata de múltiples dotaciones de emergencia.

Los bomberos de Las Heras, Godoy Cruz y Cuartel Central acudieron al lugar para combatir las llamas. También participaron voluntarios de Capital y otros cuarteles de la zona metropolitana. La Municipalidad de Las Heras brindó apoyo hídrico para reforzar las tareas de extinción. Personal de Edemsa realizó los cortes de electricidad correspondientes por razones de seguridad.

La situación se complicó cuando vecinos de la zona comenzaron a agredir a los efectivos policiales y bomberos presentes. Los uniformados fueron atacados con piedras durante el desarrollo del operativo de emergencia. La violencia generó momentos de extrema tensión en el lugar. Los incidentes se prolongaron mientras continuaban las tareas de extinción del incendio.