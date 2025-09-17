Se hacían pasar por bomberos, tenían cuarteles truchos y estafaban a la gente: hay 29 detenidos

Una organización compuesta por 29 personas que se hacían pasar por bomberos fue desarticulada tras múltiples operativos realizados en la Ciudad de Buenos Aires . Sus integrantes operaban desde “ cuarteles ” sin habilitación oficial y recorrían distintos barrios pidiéndoles contribuciones a los vecinos, alegando que ese dinero sería destinado a la compra de vehículos e insumos que, en realidad, nunca se adquirían.

Durante varios meses, la Policía de la Ciudad realizó una serie de allanamientos en los barrios porteños de Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda. La investigación se llevó a cabo en conjunto con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, de Federico Tropea.

Desarticularon los cuarteles de bomberos trucos que funcionaban en los barrios de Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda.

De acuerdo con el Gobierno porteño, el operativo más reciente se llevó a cabo el martes 16 de septiembre en avenida Piedra Buena al 3200, en el barrio de Lugano. Allí, personal de la División Investigaciones Especiales secuestró cerca de 20 mil comprimidos de medicamentos, de los cuales más de 7 mil estaban vencidos. También se hallaron frascos, alcohol en gel, sueros y otros insumos sanitarios fuera de vigencia.

Además, en ese lugar fueron encontrados múltiples elementos típicos de uso bomberil, como cascos, chalecos, equipos de respiración, pantalones ignífugos, mangueras, matafuegos, maniquíes de primeros auxilios, máscaras, tablas de rescate, una motosierra, inmovilizadores y tres vehículos.

Mirá el video de los allanamientos en los cuarteles falsos

Se hacían pasar por bomberos, tenían cuarteles truchos y estafaban a la gente

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó días atrás en Mataderos, donde fueron detenidas 20 personas —16 hombres y 4 mujeres— que se encontraban vestidas con uniforme de bombero. Los detenidos solicitaban dinero en efectivo en la vía pública, entregando folletería en semáforos ubicados en las avenidas General Paz y Alberdi, Eva Perón, Emilio Castro y Chávez. Al ser identificados, aseguraron pertenecer a un cuartel sin dirección ni habilitación oficial.

Se hacían pasar por bomberos, tenían cuarteles truchos y estafaban a la gente: hay 29 detenidos En total, los efectivos detuvieron a 29 personas que participaban de la organización estafadora. Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Durante ese operativo, los agentes incautaron $870.000 en efectivo, 1.635 folletos, 15 credenciales, 86 cascos y 6 extintores de plástico. También se secuestraron camisas, calcos, camperas, buzos, posnets para cobros digitales y otros elementos utilizados para simular la actividad.

En el procedimiento que tuvo lugar en el barrio de Pompeya, personal de la Comisaría Vecinal 4B identificó a cinco personas que también vestían uniforme de bombero y pedían dinero en la vía pública. Los sospechosos presentaron una fotocopia a color de una credencial vinculada a un supuesto cuartel de bomberos voluntarios.

Por otra parte, en el Barrio 31-31 Bis, en la zona de Retiro, se llevó a cabo una inspección en el cruce de Carlos Perette e Islas Galápagos. Allí, efectivos policiales encontraron una base operativa montada con contenedores sobre la vía pública. En ese lugar fueron detenidas tres personas —dos mujeres y un hombre— y se incautaron un automóvil Ford Escort con prohibición para circular, un motocarro, una bicicleta y diversos elementos utilizados para simular actividad bomberil, como cascos, arneses, botas, cuerdas, tablas rígidas, un muñeco de RCP y kits de primeros auxilios.

bomberos trucos en la Ciudad de Buenos Aires Se hacían pasar por bomberos, tenían cuarteles truchos y estafaban a la gente. Policía de la Ciudad de Buenos Aires

El último de los procedimientos ocurrió en el barrio de Parque Avellaneda, donde se allanó un cuartel sin autorización. En ese lugar fue detenido un hombre y se secuestraron una escalera metálica plegable, calcomanías, tarjetas de comercios, zapatos, botas impermeables, un pantalón y varias remeras con inscripciones como “Bomberos, Incendio, Rescate”.

En todos los casos, los implicados fueron imputados por el delito de usurpación de títulos y honores. Los detenidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales, donde se les realizaron las diligencias de rigor.