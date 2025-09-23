Una nena mendocina de 7 años murió en un incendio en San Juan

El trágico hecho se registró esta madrugada en una precaria vivienda ubicada en la localidad de 25 de Mayo. La madre de la pequeña también sufrió graves quemaduras.

Una tragedia sacudió la localidad de 25 de Mayo, en San Juan, durante la madrugada de este martes, cuando un devastador incendio se cobró la vida de una niña mendocina de tan solo 7 años. El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Ruperto Martínez, en el barrio La Chimbera. La nena, identificada como Samara Abigail, no logró escapar de las llamas que consumieron rápidamente la precaria construcción donde residía junto a su madre y su hermano menor.

La madre de la víctima, Danisa Aveiro de 24 años, oriunda de Mendoza, se encuentra internada en estado crítico en el hospital Marcial Quiroga. La mujer mendocina presenta quemaduras graves en el 50% de su cuerpo, con lesiones de segundo y tercer grado que mantienen su pronóstico reservado. Su bebé de un año y ocho meses, Santino Latorre, fue trasladado al hospital Rawson donde recibe tratamiento por intoxicación con monóxido de carbono, aunque afortunadamente no presenta quemaduras corporales.

El incendio se originó aparentemente por una vela encendida, ya que la vivienda carecía de suministro eléctrico. La construcción con techo de caña no contaba con medidor de luz, por lo que sus habitantes utilizaban velas para iluminarse durante la noche. Según testimonios recabados por la policía, la propia Samara despertó a su madre para alertarla sobre las llamas, pero lamentablemente la menor no pudo seguir el mismo camino de escape que su madre y hermano.

La subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, explicó que Danisa Aveiro amamantaba a su bebé cuando ocurrió el siniestro. La mujer logró salir de la vivienda cargando a su hijo menor, pero las llamas ya habían bloqueado la salida para Samara. Los vecinos del sector y el personal de Bomberos trabajaron intensamente para controlar el incendio, pero no pudieron evitar la tragedia que enluta a esta familia mendocina radicada en territorio sanjuanino.