A la espera de la lluvia, así estará el tiempo en Mendoza este miércoles y el resto de la semana
Las condiciones del tiempo serán cambiantes durante los próximos días, tanto en el llano como en la cordillera.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este miércoles 24 de septiembre se mantendrá el tiempo bueno en Mendoza, con ascenso de la temperatura y vientos “leves a moderados” del noreste. La mínima esperada es de 9ºC y la máxima de 23ºC.
El tiempo para este miércoles
- Viento: circulación de viento norte a sur desde las 12:00 hs., iniciando en zona Este y extendiéndose hacia zona Sur. En La Paz se esperan valores de 40 km/h durante la tarde.
- Nubosidad: cielo seminublado alternando con períodos despejados.
- Alta Montaña: cielo despejado.
Te Podría Interesar
Pronóstico para los próximos días
Para el jueves se anuncia que estará “algo nublado” y, a pesar de que en el llano seguirá subiendo la temperatura, comenzará a desmejorar en la cordillera. La mínima será de 10ºC y la máxima de 26ºC.
El viernes se indica “nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas”, aunque con poco cambio de la temperatura y una máxima de 27ºC. También se espera que nieve en alta montaña y tormentas “severas” en sectores del llano.