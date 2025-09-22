Presenta:

Pronóstico extendido: así estará el tiempo este martes y durante los próximos días en Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se vienen jornadas agradables. La primavera comienza a sentirse con fuerza.

Ahora sí, los mendocinos comienzan a disfrutar la primavera.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas adelanta que durante los próximos días el tiempo se irá recomponiendo en Mendoza y la primavera se hará sentir con mucha fuerza. Para este martes 23 de septiembre se anuncia tiempo bueno con ascenso de la temperatura, con una mínima de 7ºC y una máxima de 24ºC.

De igual manera, aun hay zonas en las que se esperan heladas y temperaturas bajo cero, como en Tunuyán, que se anticipa una mínima de -2.1ºC.

El tiempo para este martes

  • Viento: circulación leve desde el este hacia el oeste desde las 16 hasta la medianoche en zonas Sur, Este y Valle de Uco. Viento Zonda muy débil en cordillera Sur y cordillera Norte y Valle de Uspallata entre las 14 y las 18.
  • Nubosidad: cielo generalmente despejado en toda la provincia.
  • Alta Montaña: cielo despejado. Sector Sur, seminublado.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

El miércoles seguirá la tendencia y la máxima podría llegar a los 26ºC. Mientras que el jueves las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas agradables, aunque estará inestable en cordillera.

Así estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

