Pronóstico extendido: así estará el tiempo este martes y durante los próximos días en Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se vienen jornadas agradables. La primavera comienza a sentirse con fuerza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas adelanta que durante los próximos días el tiempo se irá recomponiendo en Mendoza y la primavera se hará sentir con mucha fuerza. Para este martes 23 de septiembre se anuncia tiempo bueno con ascenso de la temperatura, con una mínima de 7ºC y una máxima de 24ºC.

De igual manera, aun hay zonas en las que se esperan heladas y temperaturas bajo cero, como en Tunuyán, que se anticipa una mínima de -2.1ºC.

El tiempo para este martes Viento: circulación leve desde el este hacia el oeste desde las 16 hasta la medianoche en zonas Sur, Este y Valle de Uco. Viento Zonda muy débil en cordillera Sur y cordillera Norte y Valle de Uspallata entre las 14 y las 18.

circulación leve desde el este hacia el oeste desde las 16 hasta la medianoche en zonas Sur, Este y Valle de Uco. Viento Zonda muy débil en cordillera Sur y cordillera Norte y Valle de Uspallata entre las 14 y las 18. Nubosidad: cielo generalmente despejado en toda la provincia.

cielo generalmente despejado en toda la provincia. Alta Montaña: cielo despejado. Sector Sur, seminublado.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza El miércoles seguirá la tendencia y la máxima podría llegar a los 26ºC. Mientras que el jueves las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas agradables, aunque estará inestable en cordillera.