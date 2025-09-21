Tras la tormenta, en la semana finalmente llegará la primavera

Tras un fin de semana en el que la tormenta y el viento Zonda fueron los principales protagonistas, a lo largo de la semana espezará a hacerse notar la llegada de la primavera , según indican los pronósticos del tiempo en la provincia de Mendoza.

Según la dirección de Contingencias Climáticas, este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y heladas parciales. En cordillera, poco nuboso. Esperan una máxima de 22°C y una mínima de 6°C. Aún hay zonas donde la helada llegaría con temperaturas muy bajas como en Junín (3°C), Los Campamentos (1.5°C), Santa Rosa (0.5°C), El Peral (1.5°C), Agua Amarga (1°C), Tunuyán (-1.5°C), General Alvear (0°C), San Rafael (-0.5°C).

Según la Dirección de Defensa Civil, se espera una brisa leve este a oeste desde las 19 hasta las 3 del día siguiente, afectando zona este y sur.

Para el martes, desde Defensa Civil adelantaron un buen tiempo. La máxima será de 21°C y el cielo estará despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional espera para el martes una mínima de 7°C y una máxima de 21°C, un día que comenzará nublado pero se despejará a lo largo de la mañana.

El miércoles, aguardan una mínima de 10°C y una máximas de 23°C, en un día mayormente despejado y poco ventoso.

El jueves volvería a nublarse pero con una temperatura de 25°C como máxima y una mínima de 10°C, en ascenso.

No hay alertas emitidas para la provincia.