Mas de 50 familias fueron asistidas por la intensa tormenta de granizo en Valle de Uco

Defensa Civil trabajó para asistir a las familias con problemas derivados de la tormenta. Dos techos en La Consulta cedieron.

Un comercio de San Carlos sufrió la caída de una estructura por la acumulación de granizo.

No fue un inicio de la primavera feliz para muchas familias de Mendoza, principalmente para las del Valle de Uco, que amanecieron con una intensa tormenta de granizo, afectando casas y propiedades.

El granizo se distribuyó no solo en el Valle de Uco, sino también en el sur provincial (algunas zonas ya se vieron afectadas en la jornada del sábado) y en Maipú y Luján. Sin embargo, fue en La Consulta, San Carlos, donde se vivió con mayor intensidad.

Imágenes de cómo quedó el distrito impactan en las redes. Pero más significativa fue la intervención de la Dirección de Defensa Civil, que tuvo que asistir a 54 familias de esa localidad. Las primeras 47 durante la madrugada en que se desató con más intensidad. Las otras 8 a lo largo de la mañana.

Fue Acción Social de esa dependencia la responsable de acudir en auxilio de las familias, ubicadas mayoritariamente en las calles Los Indios, Gillardi y Capiz.

Según Defensa Civil, se produjo el derrumbe del techo en dos domicilios, en uno de los cuales funcionaría un taller mecánico. El techo cedió por el propio peso del granizo y cayó el mismo sobre dos vehículos ubicados allí. El otro techo afectado sería de una zapatería.