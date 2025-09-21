Mas de 50 familias fueron asistidas por la intensa tormenta de granizo en Valle de Uco
Defensa Civil trabajó para asistir a las familias con problemas derivados de la tormenta. Dos techos en La Consulta cedieron.
No fue un inicio de la primavera feliz para muchas familias de Mendoza, principalmente para las del Valle de Uco, que amanecieron con una intensa tormenta de granizo, afectando casas y propiedades.
El granizo se distribuyó no solo en el Valle de Uco, sino también en el sur provincial (algunas zonas ya se vieron afectadas en la jornada del sábado) y en Maipú y Luján. Sin embargo, fue en La Consulta, San Carlos, donde se vivió con mayor intensidad.
Imágenes de cómo quedó el distrito impactan en las redes. Pero más significativa fue la intervención de la Dirección de Defensa Civil, que tuvo que asistir a 54 familias de esa localidad. Las primeras 47 durante la madrugada en que se desató con más intensidad. Las otras 8 a lo largo de la mañana.
Fue Acción Social de esa dependencia la responsable de acudir en auxilio de las familias, ubicadas mayoritariamente en las calles Los Indios, Gillardi y Capiz.
Según Defensa Civil, se produjo el derrumbe del techo en dos domicilios, en uno de los cuales funcionaría un taller mecánico. El techo cedió por el propio peso del granizo y cayó el mismo sobre dos vehículos ubicados allí. El otro techo afectado sería de una zapatería.
También en el Centro de Salud de la Consulta se había juntado gran cantidad de granizo y trabajó personal del municipio de San Carlos en conjunto con Defensa Civil para despejarlo. También informaron que si bien no hubo problemas eléctricos, sí colapsaron las acequias y canales aluvionales.
El granizo más intenso fue en La Consulta y también cayó en Chilecito en parte de Paso de Las Carretas y Pareditas.