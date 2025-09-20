Histórica tormenta con granizo y ráfagas azotó a Santa Rosa y La Pampa

La tormenta sorprendió en la madrugada con piedras enormes, lluvias intensas y vientos de hasta 90 km/h, dejando destrozos y gran preocupación en La Pampa.

Una tormenta fuera de lo común sacudió en la madrugada de este sábado a la capital de La Pampa y otras localidades de la provincia, sorprendiendo a vecinos por el tamaño de las piedras de granizo que cayeron cerca de las 5:30. El fenómeno estuvo acompañado de intensas precipitaciones, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento de gran potencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido horas antes sobre la llegada del temporal. Emitió alertas naranja y amarilla para distintos departamentos de La Pampa, abarcando desde Chapaleufú y Maracó hasta Capital, Toay y Utracán, mientras que la advertencia de nivel amarillo incluía zonas como Chalileo, Limay Mahuida y Caleu Caleu.

Alertas por tormenta En su comunicado, el SMN precisó que en las regiones con alerta naranja se podían registrar tormentas acompañadas por abundante agua, descargas eléctricas, caída de granizo y vientos que llegarían hasta los 90 km/h, con acumulados de entre 40 y 80 milímetros, superables en casos puntuales.

Para las áreas con alerta amarilla, en tanto, se esperaban tormentas de menor intensidad, aunque también con lluvias persistentes, piedras de hielo y ráfagas de hasta 70 km/h, con registros de entre 20 y 60 mm de agua acumulada.

En la ciudad de Santa Rosa, el amanecer encontró a los vecinos con un cielo cubierto, una humedad del 97% y una temperatura cercana a los 14 grados. La presión atmosférica se situó en 987,6 hectopascales y el viento del este soplaba a 19 km/h, reduciendo la visibilidad a solo 4 kilómetros.