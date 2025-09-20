Alerta por viento Zonda y tormentas aisladas en el cierre del día

Este sábado, Mendoza se prepara para una jornada inestable. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el día arrancará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que no se moverán demasiado: una mínima de 12°C y una máxima que rondará los 24°C. El viento, moderado y proveniente del sur, será el compañero constante de quienes salgan a disfrutar del aire libre.

Hacia la noche, se esperan tormentas aisladas, que podrían alterar los planes de quienes pensaban cerrar el día al aire libre. Además, en la zona cordillerana, se anticipan nevadas, un recordatorio de que el invierno aún no se despide del todo.

El Servicio Meteorológico Nacional, en tanto, tiene activa una alerta por Zonda para la mañana y la tarde en todo el Gran Mendoza, el sur provincial, el Valle de Uco y la precordillera. El organismo señala que puede registrarse "viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

Pronóstico, clima, calor, primavera-3 Hacia la noche, el pronóstico anticipa tormentas aisladas en el llano y nevadas en alta montaña. MILAGROS LOSTES - MDZ