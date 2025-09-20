Alerta por viento Zonda y tormentas aisladas en el cierre del día
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado con nubes, viento sur y tormentas aisladas por la noche.
Este sábado, Mendoza se prepara para una jornada inestable. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el día arrancará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que no se moverán demasiado: una mínima de 12°C y una máxima que rondará los 24°C. El viento, moderado y proveniente del sur, será el compañero constante de quienes salgan a disfrutar del aire libre.
Hacia la noche, se esperan tormentas aisladas, que podrían alterar los planes de quienes pensaban cerrar el día al aire libre. Además, en la zona cordillerana, se anticipan nevadas, un recordatorio de que el invierno aún no se despide del todo.
El Servicio Meteorológico Nacional, en tanto, tiene activa una alerta por Zonda para la mañana y la tarde en todo el Gran Mendoza, el sur provincial, el Valle de Uco y la precordillera. El organismo señala que puede registrarse "viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".
El pronóstico para el día domingo
El domingo 21 de septiembre se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas en Mendoza. Según el pronóstico, no se esperan grandes cambios térmicos, con una mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 19°C. El viento soplará moderado desde el sector sur, y hacia la jornada podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en zonas del llano. En la cordillera, se anticipan nevadas, lo que podría complicar la transitabilidad en pasos fronterizos.