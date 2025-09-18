Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo y qué zonas se verán afectadas

La última semana del invierno traerá un cambio significativo en las condiciones meteorológicas de la provincia ya la ciudad de Buenos Aires . Tras varios días de clima templado y cielo parcialmente nublado, el ingreso de un frente frío desde el sur de la región pampeana modificará el panorama con lluvias, tormentas, descenso térmico y riesgo de sudestada.

En la Ciudad de Buenos Aires , este jueves la jornada inició con un cielo nublado, aumento de la humedad y una leve probabilidad de lluvias para la mañana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional . En tanto, el sitio Meteored advierte que no habría lluvias en esta zona.

En cuanto a las temperaturas, desde el SMN informaron que la mínima fue de 17°, mientras que la máxima podría alcanzar los 22°.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Precisamente, los partidos de Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Dorrego se verían afectados por las precipitaciones este jueves.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

De acuerdo con Meteored, el día viernes continuaría la inestabilidad. En principio, se anticipó que esa jornada podría ser la más cálida de la semana, con temperaturas que alcanzarían los 26°C, y una mínima de 16° C.

Captura de pantalla 2025-09-18 083408 El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires. SMN

Asimismo, se prevé la llegada de lluvias con chaparrones aislados e intermitentes hacia la tarde y noche del viernes.

Sin embargo, los modelos meteorológicos coinciden en que la inestabilidad más marcada se dará entre el sábado y el domingo, coincidiendo con el inicio del cambio de estación. Para el sábado, se prevén ráfagas de viento del este y sudeste superiores a los 50 km/h, con un 90% de probabilidad de tormentas fuertes a partir de las 11 de la mañana. El fenómeno se extendería hacia la noche. La lluvia acumulada podría oscilar entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en sectores puntuales se superen estos valores.

En tanto, las temperaturas rondarían los 16° de mínima y los 20° de máxima.

Además, se suma la posibilidad de una sudestada durante el fin de semana. Meteored advirtió sobre una intensificación del viento del sudeste, lo que podría provocar una crecida del Río de la Plata, con impacto en zonas costeras del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Captura de pantalla 2025-09-18 083618 A qué hora llovería el sábado, según el sitio Meteored. Meteored

Para el domingo, día en que comienza oficialmente la primavera, las proyecciones aún presentan incertidumbre. Algunos modelos prevén la continuidad del mal tiempo con lluvias persistentes y vientos fuertes durante la mañana, mientras que otros estiman una mejora gradual hacia el cierre de la jornada. No obstante, la temperatura mínima descendería a los 14°, en tanto que la máxima podría alcanzar los 18°.