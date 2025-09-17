Tormentas en el norte y sur del país marcarán el jueves 18 de septiembre, mientras Buenos Aires tendrá un respiro con cielo nublado y algunas aperturas.

Pronóstico del tiempo para este jueves 18 de septiembre: contrastes entre tormentas y sol en todo el país.

El próximo jueves 18 de septiembre el mapa del tiempo en Argentina muestra un escenario de marcada inestabilidad, con lluvias y tormentas distribuidas en varias regiones del país. Sin embargo, algunas provincias tendrán una jornada más tranquila y con algo de sol.

En el norte argentino, provincias como Salta, Tucumán y Santiago del Estero registrarán tormentas y lluvias aisladas, mientras que en el litoral se anticipan intensas precipitaciones, especialmente en Corrientes y Misiones, acompañadas de nubosidad persistente.

El tiempo en todo el país para este jueves La región central vivirá un día variable: Córdoba y alrededores presentarán nubosidad con algunas lluvias, mientras que Buenos Aires tendrá cielo mayormente nublado con momentos de apertura. Hacia el sur de la provincia también se prevén chaparrones aislados.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 21.52.57 El tiempo en todo el país para este jueves. SMN.

En la Patagonia, el panorama será más complejo: se esperan lluvias en el centro-sur de la región y nevadas en el extremo austral, especialmente en Tierra del Fuego y sectores de Santa Cruz. El resto de la zona mantendrá un cielo cubierto, con pocas chances de sol.