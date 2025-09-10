Jueves de sol radiante en Buenos Aires: así estará el tiempo en el resto del país

Este jueves 11 de septiembre Buenos Aires y gran parte del país tendrán un día soleado, mientras en el norte y sur habrá nubes y algunas lluvias.

El jueves 11 de septiembre llegará con un panorama mayormente despejado en buena parte del país, especialmente en la zona central, donde el sol será el gran protagonista. Así lo refleja la imagen del pronóstico, que muestra condiciones estables desde Cuyo hasta el Litoral.

En Buenos Aires se anticipa un día ideal, con cielo despejado y sin señales de inestabilidad. Será una jornada propicia para actividades al aire libre, marcando un contraste con el inicio de semana, que había mostrado más nubosidad.

El escenario también será favorable en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, todas bajo la influencia de un tiempo estable y soleado. Sin embargo, no todo el territorio disfrutará del mismo clima: algunas áreas del norte, como Formosa y Misiones, aparecen con nubosidad y posibles lluvias aisladas. Por su parte, Mendoza sufrirá temperatura muy baja.

En el extremo sur, Tierra del Fuego y sectores de la Patagonia también tendrán un jueves más inestable, con nubes y precipitaciones que interrumpirán la tranquilidad.