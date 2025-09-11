Jóvenes mendocinos crearon una web para fomentar la adopción responsable de animales

Un grupo de jóvenes mendocinos de la Escuela Martín Zapata desarrolló una plataforma innovadora para mejorar los procesos de tránsito y adopción responsable de mascotas en la provincia. La propuesta se llama Huella Consciente y fue reconocida en el certamen nacional Emprende U 2025.

El emprendimiento fue ideado por los estudiantes Adriel Galiano, Ignacio Cruz y Valentino Tello, de cuarto año de la orientación en Informática, junto a la docente Cristina Iriarte. Su proyecto se ubicó en el segundo puesto nacional entre más de 400 iniciativas de todo el país, representando a Mendoza y a la UNCuyo.

Los estudiantes señalan que la iniciativa surgió a partir de observar la problemática del abandono de mascotas, especialmente en zonas cercanas al paso a Chile, donde muchas personas dejan a sus animales al no poder trasladarlos. Ante ese panorama, decidieron aportar una respuesta desde la tecnología.

La plataforma conecta animales en situación de vulnerabilidad con familias y voluntarios dispuestos a brindarles tránsito o adopción definitiva. El sistema integra un sitio web, aplicación móvil y redes sociales, enlazados con refugios y aliados estratégicos de toda la provincia.

Según los creadores, Huella Consciente busca generar un impacto positivo y sostenible en el bienestar animal. Para lograrlo, el modelo combina financiamiento destinado a desarrollo tecnológico, campañas de difusión y apoyo directo a refugios y hogares de tránsito.

La experiencia Emprende U

El proyecto tuvo su instancia intensiva en Córdoba, donde los estudiantes participaron del bootcamp de Emprende U junto a jóvenes de otras provincias. Allí recibieron formación, mentorías personalizadas y realizaron presentaciones ante referentes del ecosistema emprendedor.

Emprende U

La propuesta mendocina se destacó no solo por su componente digital, sino también por el compromiso social. Para la docente Iriarte, el trabajo de los alumnos refleja cómo el conocimiento técnico y la empatía pueden transformarse en soluciones concretas para la comunidad.

El proyecto alcanzó el segundo puesto en la categoría de secundarios del concurso. Gracias a este reconocimiento, los estudiantes recibieron un premio de $ 1.500.000, que será destinado a fortalecer el desarrollo tecnológico de la plataforma, ampliar las campañas de difusión y garantizar un mayor alcance de la red.

Los próximos objetivos del emprendimiento

Huella Consciente ya cuenta con un prototipo funcional y presencia activa en redes sociales. Su objetivo es expandirse y sumar más refugios y voluntarios en Mendoza, consolidando una red que permita multiplicar las adopciones responsables y mejorar la vida de cientos de animales.