Heladas parciales y temperaturas bajo cero: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Se anuncia una jornada agradable en Mendoza, aunque en algunas zonas la mínima seguirá siendo invernal.

Después de una jornada cambiante, desde Contingencias Climáticas anunciaron cómo estará el tiempo este jueves 11 de septiembre en Mendoza: poca nubosidad y sin demasiados cambios en cuanto a la temperatura, aunque en algunas zonas se esperan heladas parciales con mínimas bajo cero.

Se trata de Tunuyán (-1.3ºC), Vista Flores (-0.5ºC) y Tres Esquinas (-2.0). En el Gran Mendoza la mínima esperada es de 8ºC y la máxima de 23ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Circulación leve norte-sur desde las 13 hasta las 21 inicialmente en zonas Norte y Este. Luego, Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur. Nubosidad: Generalmente despejado. Seminubosidad débil desde mediodía en zona Sur, se extiende desde las 18 hacia Valle de Uco y zonas Norte y Este y se mantiene durante la noche.

Generalmente despejado. Seminubosidad débil desde mediodía en zona Sur, se extiende desde las 18 hacia Valle de Uco y zonas Norte y Este y se mantiene durante la noche. Alta Montaña: Despejado inicialmente. Seminubosidad desde mediodía en sector Sur, se extiende a toda la Alta Montaña después de las 17. Sin pronóstico de precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días El viernes se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una mínima de 10ºC y una máxima de 25ºC. En tanto que el sábado las condiciones serán similares, aunque estará incluso un poco más caluroso.