Este miércoles rige una alerta por fuertes vientos en Mendoza: qué zonas se verán afectadas
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que este miércoles 10 de septiembre Mendoza vivirá una jornada ventosa, con ráfagas intensas desde la madrugada y una máxima de 21°.
Luego de una madrugada caracterizada por viento Zonda en la precordillera, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento en toda la provincia de Mendoza.
La alerta amarilla por fuertes vientos afectará a todos los departamentos de la provincia. "Se prevé durante el día miércoles un cambio del viento al sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h", agregó el SMN. Este fenómeno se extenderá durante toda la tarde y provocará un leve descenso de la temperatura en todo el territorio.
Te Podría Interesar
En cuanto a la temperatura, la mínima se ubicará en 12° y la máxima alcanzará los 21°, aunque con el ingreso del viento sur se prevé un descenso hacia la tarde y noche.
El pronóstico extendido para el resto de la semana
Tras el frente frío, el jueves 11 se perfila como una jornada más tranquila, con sol a pleno y temperaturas frescas: mínima de 10° y máxima de 23°. En cuanto al viernes 12, se mantendrán las condiciones estables, con nubosidad parcial y marcas similares a las del día anterior: mínima de 11° y máxima de 23°.
El clima tomará un tinte más primaveral el sábado 13, cuando la máxima trepe a 26° y la mínima se ubique en 10°. Será un día algo nublado pero con un notorio ascenso térmico. Finalmente, el domingo 14 se anticipa agradable y mayormente soleado, con temperaturas que rondarán entre los 11° de mínima y los 22° de máxima.