Día del Maestro: ¿hay clases este jueves en Mendoza?
Este jueves se celebra el Día del Maestro en Argentina. ¿Quiénes no tendrán clases en Mendoza?
Este jueves 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en Argentina, en honor a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento. Con motivo de celebración, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que no habrá clases en Mendoza, tanto en la gestión pública como en la privada.
El asueto abarca a la actividad docente de todos los niveles y modalidades, por lo que las aulas estarán cerradas en Nivel Inicial, Nivel Primera, Nivel Secundario y Nivel Superior.
Esta fecha no se encuentra dentro de los feriados nacionales; es un asueto escolar para reconocer la actividad que ejercen a diario los docentes en los diferentes puntos del país.
Por su parte, dentro de un mes con diferentes fechas especiales para la comunidad educativa, el miércoles 17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor, por lo que dicho día también habrá asueto docente en el nivel universitario.