En 10 años aumentaron 45% los suicidios en Mendoza

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio . Durante esta jornada se busca poner atención en la problemática del suicidio, reducir los estigmas y aumentar la conciencia social. En Mendoza los datos son alarmantes: en una década los suicidios aumentaron 45%.

Según el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal los suicidios crecieron 45% en 10 años en Mendoza. En 2014, 164 personas se quitaron la vida y en 2024 el número se elevó a 239.

En 2015, se registró un aumento de 20 casos, el número descendió al año siguiente para dar un salto en 2017 con 194 suicidios en la provincia. Las cifras se mantuvieron constantes durante casi cinco años. Sin embargo, los número se dispararon después del confinamiento por la pandemia de Covid. En 2022 se registraron 219 suicidios, 207 en 2023 y 239 en 2024.

Las vacaciones es un tiempo de placer, pero el regreso a la rutina genera tristeza. Foto: Archivo MDZ

Esta realidad ubica a los suicidios en un lugar importante al momento de contabilizar las muertes que ocurren en Mendoza. Según el último informe de mortalidad general elaborado por el Ministerio de Salud de Mendoza, entre 2021 y 2024 murieron 63.779 mendocinos, las causas externas se ubicaron en el cuarto lugar y dentro de esta categoría los suicidios ocuparon el segundo puesto. La primera causa de muertes por causas externas son los incidentes viales.

Intentos de suicidio

Además, el Ministerio de Salud de Mendoza elaboró un apartado especial para los intentos de suicidio porque desde hace unos años se deben registrar en la nómina de Eventos de Notificación Obligatoria. Según los últimos informes los intentos de suicidios han variado en el tiempo. Los casos disminuyeron en 2020, aumentaron en 2021 alcanzando los niveles de 2019 y siguieron una curva ascendente en 2022.

Hospital Enfermeros Argentinos, donde fue trasladado uno de los adolescentes. Foto: Facebook Hospital Enfermeros Argentinos recibió 55 casos de intento de suicidio. Foto: Facebook

En el tramo de junio a diciembre se registraron 330 intentos de suicidio, la mayoría fueron mujeres (68%) entre 14 y 26 años. Los departamentos más afectados fueron: San Rafael 44% y Las Heras 36% y la Ciudad de Mendoza 23%. El método más utilizado fue la sobreingesta de medicamentos.

De enero a noviembre de 2024 se notificaron 791 intentos de suicidio: 750 fueron intentos únicos y 41 fueron dos o más episodios notificados para una misma persona. El 71% correspondió a mujeres y el 29% a varones. Los departamentos más afectados fueron Las Heras, San Rafael y Guaymallén. El principal método siguió siendo la sobreingesta de medicamentos (53%) y la mayoría fue dentro de la vivienda particular (86%).

Qué pasó el primer semestre de 2025

En los primeros seis meses del año se notificaron 698 intentos de suicidio pero después de analizar caso por caso solo se reportaron 334 al sistema nacional. De ese número 321 personas tuvieron un solo episodio y 13 reportaron dos o más intentos.

El 64% de los casos registrados corresponden a mujeres, el 35% a varones y hubo un caso de una persona X. La mayoría de los intentos de suicidio ocurrieron en la intimidad del hogar (85%) y el 10% en la vía pública. La sobreingesta de medicamentos siguió liderando el mecanismo utilizado (54%)

La lupa en los niños y adolescentes

En Mendoza aumentaron los intentos de suicidió en una década y también cambió la edad de los pacientes. En 2019, 2020 y 2021 la mayoría de los casos se registraron en personas de 25 y 34 años. El cambio se dio en 2022 cuando comenzaron a notificarse la mayor cantidad de intentos de suicidio en adolescentes de 15 a 19 años. También aumentaron los casos de los niños de 10 a 14 años entre 2021 y 2022.

adolescentes con celulares 2 Aumentaron los intentos de suicidio en el grupo de adolescentes entre 14 y 19 años Imagen IA

En 2024, el 75% de los casos se da entre niños, adolescentes y adultos jóvenes, el rango va de los 10 a los 34 años. El grupo más afectado es el que va de 15 a 19 años (24%). De 15 a 19 años se reportaron 190 intentos de suicidio, de 10 a 14 fueron 153 casos y hubo 6 reportes de niños de 5 a 9 años.

En el primer semestre de 2025 el 78% de los casos corresponde a personas de 10 a 34 años. El grupo de 15 a 19 años tiene el 26% de los casos. También se registraron intentos de sucidio en niños de 5 a 9 años.

Qué pasa en General Alvear

En mayo, el sistema de vigilancia logró impedir un intento de suicidio. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Un operador vio a un hombre caminando solo a la madrugada por el puente del río Atuel y después lo vio subirse a la baranda. Inmediatamente, envió a un patrullero y los efectivos no dudaron en intervenir y pedir asistencia médica.

Este es uno más de las decenas de casos que se han registrado en General Alvear en los primeros meses del año. A pesar de tener un poco más de 50 habitantes, el departamento sureño está entre los tres municipios con más intentos de suicidios de Mendoza junto a Las Heras y la Ciudad de Mendoza suman el 59% de los casos reportados.