Ciudad anunció una nueva edición de la Maratón Nocturna: todo lo que hay que saber

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón Nocturna , uno de los eventos deportivos más esperados del calendario local. Este martes, el intendente Ulpiano Suarez presentó oficialmente la competencia tras participar en una jornada de entrenamiento junto a los Runners de la Ciudad en el Parque Central.

“Finalmente vine a compartir un entrenamiento con ustedes, que varios me habían invitado a hacerlo. La pasé muy bien, muchas gracias por hacerme sentir parte del grupo. Además, quería compartirles la gran novedad de que el 29 de noviembre se viene la Maratón Nocturna de la Ciudad ”, expresó el jefe comunal al confirmar la fecha de la carrera.

La prueba se correrá el sábado 29 de noviembre a las 21.30 horas, con largada desde la explanada de la Casa de Gobierno. En esta edición, se ofrecerán dos circuitos: uno competitivo de 10K y otro recreativo y familiar, pensado para quienes buscan vivir la experiencia de manera más distendida.

Las inscripciones se habilitarán el lunes 15 de septiembre a través de la web oficial www.maratonnocturna.com . Los kits podrán retirarse en La Báscula de la Nave Cultural el viernes 28 de noviembre (de 11 a 18 h) y el sábado 29 (de 10 a 13 h).

El recorrido incluirá algunos de los paisajes más emblemáticos de la capital mendocina, pasando por la Plaza Independencia, la calle Sarmiento, Emilio Civit, los Portones del Parque, los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y la vuelta al Lago, antes de regresar a la meta.

Además, la competencia entregará premios en efectivo a los tres primeros puestos de la clasificación general, tanto en la categoría de damas como en caballeros.

Con esta propuesta, Mendoza refuerza su perfil de ciudad deportiva y turística, convocando a corredores locales, nacionales e internacionales para disfrutar de una experiencia única bajo las luces de la capital.