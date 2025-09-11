Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este jueves y cuánto reciben

La Anses sigue adelante este jueves 11 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a septiembre. Como cada mes, las acreditaciones se organizan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con documentos terminados en 3. También perciben sus haberes los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 6 y 7.

En paralelo, se acreditan las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares por Hijo, para quienes tienen DNI terminados en 1. Asimismo, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 1 reciben hoy su prestación.

El calendario también incluye la Asignación por Prenatal y Maternidad, que este jueves corresponde a quienes tengan DNI terminados en 2 y 3 .

Además, continúan acreditándose las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, vigentes desde el 8 de septiembre y hasta el 10 de octubre, sin distinción por número de documento. En el mismo período se pagan las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio—, también para todas las terminaciones de DNI.

Este mes los haberes llegan con un incremento del 1,9%, que llevó la jubilación mínima a $320.277,18, aunque con el bono extraordinario de $70.000 el ingreso total alcanza $390.277,18. La jubilación máxima se ubica en $2.155.162,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $256.221,74, que con el bono se eleva a $326.221,74, mientras que las PNC alcanzan $294.194,02 con el adicional.

De esta forma, la Anses suma hoy a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones dentro de su cronograma, que se extenderá durante todo septiembre.