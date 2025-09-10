El anuncio de Anses respecto de las PUAM para septiembre de 2025
Anses informó los montos y todas las fechas de cobro a tener en cuenta para los beneficiarios de las PUAM para este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo valor y el calendario de pago de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) correspondiente a septiembre. Se trata de una ayuda económica clave para los jubilados y pensionados que están bajo la órbita de ese organismo nacional.
En este mes, el haber básico quedó fijado en 256.221,74 pesos, equivalente al 80% de la jubilación mínima vigente. Además, los beneficiarios recibirán un refuerzo adicional de 70.000 pesos, lo que eleva el ingreso total a 326.221,74 pesos.
Te Podría Interesar
Quiénes reciben el bono completo de Anses
El refuerzo de 70.000 pesos se abona de manera íntegra a quienes perciben haberes mínimos, entre ellos los titulares de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas (PNC).
En el caso de jubilados o pensionados que superen ese monto, el bono se paga de forma proporcional, garantizando que la suma final no supere los 390.277,18 pesos.
Cuándo cobro las PUAM según la terminación de mi DNI
El cronograma de septiembre para la PUAM se organiza de acuerdo con el número final del Documento Nacional de Identidad:
-
DNI terminado en 0: 8 de septiembre
DNI terminado en 1: 9 de septiembre
DNI terminado en 2: 10 de septiembre
DNI terminado en 3: 11 de septiembre
DNI terminado en 4: 12 de septiembre
DNI terminado en 5: 15 de septiembre
DNI terminado en 6: 16 de septiembre
DNI terminado en 7: 17 de septiembre
DNI terminado en 8: 18 de septiembre
DNI terminado en 9: 19 de septiembre
Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el monto exacto de acreditación a través de la plataforma Mi Anses, ingresando con su número de CUIL y la clave de seguridad social.