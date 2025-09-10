Nuevo curso de inglés en Ciudad: gratuito y con cupos limitados

Ciudad de Mendoza lanzó la tercera edición del curso de conversación en inglés, gratuito y destinado a mayores de 18 años con conocimientos básicos.

El curso se dictará en el CIC Nº1 de Ciudad.

La Ciudad de Mendoza anunció la tercera edición de su curso de conversación en inglés, una propuesta gratuita orientada a vecinas y vecinos mayores de 18 años que cuenten con conocimientos básicos en el idioma. El objetivo es fortalecer el vocabulario, mejorar la fluidez y perfeccionar la pronunciación a través de situaciones cotidianas y dinámicas participativas.

El cursado comenzará el lunes 16 de septiembre y se extenderá durante tres meses. Las clases estarán a cargo de la licenciada Andrea Adrove y se dictarán los martes y jueves, de 9 a 11 horas, en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Nº1, ubicado en San Martín 3.550, Ciudad.

Inscripciones y otros detalles Las inscripciones abrirán el miércoles 10 de septiembre y se realizarán de manera online mediante un formulario disponible en la página oficial. Los cupos son limitados a 50 participantes.

curso ingles ciudad Curso gratuito de conversación en inglés en Ciudad de Mendoza. Prensa

Durante el curso se abordarán temáticas de interés general mediante exposiciones, debates, juegos y actividades grupales. La propuesta busca generar un espacio de confianza que motive la práctica oral y fomente la participación activa.