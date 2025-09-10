Nuevo curso de inglés en Ciudad: gratuito y con cupos limitados
Ciudad de Mendoza lanzó la tercera edición del curso de conversación en inglés, gratuito y destinado a mayores de 18 años con conocimientos básicos.
La Ciudad de Mendoza anunció la tercera edición de su curso de conversación en inglés, una propuesta gratuita orientada a vecinas y vecinos mayores de 18 años que cuenten con conocimientos básicos en el idioma. El objetivo es fortalecer el vocabulario, mejorar la fluidez y perfeccionar la pronunciación a través de situaciones cotidianas y dinámicas participativas.
El cursado comenzará el lunes 16 de septiembre y se extenderá durante tres meses. Las clases estarán a cargo de la licenciada Andrea Adrove y se dictarán los martes y jueves, de 9 a 11 horas, en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Nº1, ubicado en San Martín 3.550, Ciudad.
Inscripciones y otros detalles
Las inscripciones abrirán el miércoles 10 de septiembre y se realizarán de manera online mediante un formulario disponible en la página oficial. Los cupos son limitados a 50 participantes.
Durante el curso se abordarán temáticas de interés general mediante exposiciones, debates, juegos y actividades grupales. La propuesta busca generar un espacio de confianza que motive la práctica oral y fomente la participación activa.
Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Mendoza se destacó la importancia del aprendizaje de idiomas en un mundo cada vez más globalizado, donde la comunicación en inglés puede convertirse en una herramienta clave para la vida cotidiana y el ámbito laboral.
Más información
- Dirección de Educación – Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
- Tel: 4495227
- Mail: [email protected]