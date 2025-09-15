Drástico cambio meteorológico esta semana: aumenta el riesgo de eventos de tiempo severo

Este cambio en las condiciones meteorológicas, es impulsado por la entrada de aire húmedo desde el norte, perturbaciones en altura y condiciones templadas a calurosas, promete alterar la rutina diaria en amplias regiones. Agosto ha dejado lluvias generosas en las provincias centrales, mientras que la primera quincena de septiembre ha sido bastante seca.

Este proceso comenzó ayer domingo, con chaparrones y tormentas aisladas en el norte del país, y hoy lunes la inestabilidad se extenderá al centro, incluyendo el sur de Córdoba, norte de La Pampa, noroeste y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En estas zonas, los fenómenos podrían intensificarse hacia el fin de semana, particularmente en el centro y norte del Litoral, con probables ráfagas de viento, granizo y acumulados de lluvia que demanden precaución.

El martes 16 de septiembre será el día más estable de la semana, con cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables entre 28 y 32 °C en la mayoría de las regiones. Sin embargo, el miércoles 17 el calor se hará más intenso, alcanzando registros cercanos a los 35 °C en el extremo norte, mientras que tormentas se reactivan en La Pampa, Córdoba y el oeste de Buenos Aires.

A partir del jueves , las previsiones indican mayor incertidumbre, pero se esperan episodios de lluvias y tormentas significativas hacia el fin de semana, con énfasis en el centro del país y el centro del Litoral.

Precisamente el próximo fin de semana tendremos al periodo de mayor inestabilidad y riesgo en el centro y norte de Argentina, con fenómenos de lluvias y tormentas que adquirirían mayor generalización e intensidad.

Situación de riesgo potencial: estar atentos

Estos eventos podrían generar acumulados importantes de precipitación, elevando el riesgo de inundaciones locales y afectando actividades agrícolas y urbanas. Los impactos potenciales incluyen interrupciones en el transporte, alertas por tormentas severas y la necesidad de monitoreo constante, especialmente en áreas vulnerables.

Meteored recomienda a la población mantenerse actualizada con pronósticos diarios, evitar zonas de riesgo y preparar planes de contingencia. Este cambio en los patrones meteorológicos resalta la natural variabilidad del tiempo en Argentina, y subraya la importancia de la adaptación en un contexto de eventos extremos cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio climático inducido por el calentamiento global antropogénico.

* Christian Garavaglia, meteorólogo de Meteored Argentina.