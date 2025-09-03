Cómo será esta primavera 2025 según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) publicó su informe climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025 . Este pronóstico de consenso, elaborado a partir de modelos globales y estadísticos, ofrece una visión probabilística de las condiciones de precipitación y temperatura esperadas para esta primavera , siendo una herramienta clave para la planificación en diversas actividades.

La previsión de precipitaciones para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2025 indica lo siguiente, siempre a considerar sobre el valor medio del trimestre:

Esta previsión también debe considerarse sobre el valor medio del trimestre. En general, no se espera una mayor ocurrencia de valores extremos de temperatura sobre el centro y norte del país.

pronostico_climatico_trimestral_092025 El pronóstico climático trimestral del SMN.

¿Cuáles son las limitaciones de este pronóstico climático trimestral?

Es crucial entender que este pronóstico indica probabilidades para cada categoría (Superior, Normal e Inferior), pero no especifica valores de la variable ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Por ejemplo, una mayor probabilidad de precipitación "inferior" no significa que no habrá lluvias o que no puedan ser localmente intensas. Además, las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias y no contemplan singularidades de eventos de escala subestacional, como la intensidad de frentes, olas de calor o frío, o bloqueos atmosféricos, que son de corta duración.