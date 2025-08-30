Las alergias estacionales se adelantaron en Mendoza: claves para diferenciarlas de un resfrío

Aunque la primavera aún no comienza, muchas personas ya experimentan síntomas propios de las alergias estacionales. Tras varios días cálidos registrados en la segunda quincena de agosto, especialistas advierten que este año la polinización de los árboles se adelantó y, con ella, los cuadros alérgicos propios de la estación.

Las alergias estacionales se originan cuando el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada ante sustancias inofensivas, como el polen, confundiéndolas con agentes dañinos. Este proceso desencadena una serie de síntomas que afectan la calidad de vida de quienes lo padecen.

El adelanto de la temporada de polinización estaría vinculado a factores ambientales y climáticos. El aumento de las temperaturas, los cambios bruscos del tiempo e incluso la influencia del cambio climático prolongan la presencia de polen en el aire, lo que extiende la duración de los síntomas alérgicos en comparación con años anteriores.

Estornudos recurrentes

Congestión nasal y goteo acuoso

Picazón en los ojos, la nariz o la garganta

Lagrimeo constante

Goteo nasal posterior

Ronquidos y fatiga

Dolores de cabeza y dificultad para concentrarse

En casos más severos, las alergias pueden derivar en complicaciones como asma o sinusitis.

alergia (2)

¿Resfrío o alergia?

Uno de los principales desafíos para los pacientes es diferenciar las alergias de un resfriado común, ya que ambos comparten síntomas como la congestión, los estornudos y la secreción nasal. Sin embargo, hay señales que ayudan a distinguirlos:

Duración: el resfriado suele mejorar en menos de diez días, mientras que las alergias pueden extenderse durante semanas o incluso meses.

Fiebre y malestar general: son frecuentes en resfriados, pero poco habituales en cuadros alérgicos.

Picazón: la presencia de picazón en los ojos, la nariz o la garganta es característica de las alergias y no de los resfriados.

Un llamado al cuidado preventivo

Los especialistas recomiendan a quienes ya presentan antecedentes alérgicos tomar precauciones: evitar la exposición en horarios de alta polinización, ventilar los hogares en momentos de menor circulación de polen y consultar con profesionales de la salud en caso de síntomas persistentes o de mayor intensidad.