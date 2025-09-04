El Museo del Área Fundacional abrió una sala didáctica para bebés y niños: los detalles

Con el propósito de formar nuevas audiencias y abrir los museos a las infancias es que el Museo del Área Fundacional (MAF) cuenta con una sala especialmente diseñada para bebés y niños. Recientemente reinaugurado, los avances de mejora en su estructura edilicia también alcanzaron nuevos espacios para abrir el museo a las nuevas generaciones mediante propuestas didácticas pensadas para los chicos y adolescentes.

Dependiente de la subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , el MAF ganó un subsidio en 2022 del Fondo Patrimonial para Museos, de la Dirección de Patrimonio de la Provincia, y en el 2023 se le otorgó otro subsidio del Fondo de la Red de Museos de Argentina. Esta ayuda hizo posible avanzar con el proyecto que mira a los espectadores del futuro porque consiste en entender que el niño tiene un potencial enriquecedor por sus características, “es el que absorbe información y nosotros estamos convencidos de que cuando vos conocés, querés y cuando querés, cuidás”, define la directora del MAF, Betina Tamiozo.

¿Cuál es el objetivo final? Promover el cuidado del patrimonio. “Entonces nos parece importantísimo trabajar con las infancias y desde muy temprana edad”, completa Tamiozo.

El Museo del Área Fundacional se caracteriza por tener actividades lúdicas para escuelas primarias y secundarias. Pero generalmente la franja etaria de los talleres abarcaba a partir de los 10 años ya que a esa edad los chicos tienen ya un conocimiento abstracto que permite acercarle el conocimiento del museo y su acervo cultural. La directora del MAF explica: “Ellos tienen que entender que de ese piso que uno observa, ahí existe una institución como el Cabildo. Entonces empezamos a pensar con el equipo y dijimos por qué no presentar una propuesta que acerque al niño en primera instancia al museo y que una vez que esté en el museo tenga nociones del pasado, nociones del presente, que pueda entender lo que es antes y lo que es después, es decir, ayudar en esa comprensión en la construcción de nuestra Ciudad”.

Así fue como surgió la idea de contar con una sala didáctica, enfocada a la vez en la formación de nuevas audiencias. “Creemos que los museos deben acercarse a las infancias, ser activos y funcionales a sus formas de crecimiento porque en los niños está el futuro de estos espacios”, sostiene la subsecretaria de Cultura, Laura Fuertes.

Y destaca que “las nuevas audiencias le dan forma y permiten la evolución de los museos; por eso consideramos que cada museo debe contar con su área de Educación y en el MMAMM (Museo de Arte Moderno Mendoza) ya podemos experimentar ese acercamiento a los niños y jóvenes con propuestas atractivas para ellos”.

En cuanto a las reformas integrales del MAF, se colocó protección a todas las tomas de electricidad; se realizó un cierre de seguridad en las excavaciones, jerarquizándolas para que no contamine visualmente lo que el espectador está observando. En tanto, la sala didáctica se abre para trabajar hasta con bebés, ya que allí se ofrecen elementos didácticos como libros táctiles y sensoriales, un espacio de dibujo y expresión artística, rompecabezas, juegos lúdicos y hasta un panel con sistema braille que hacen que todas las infancias puedan no solo pasar un lindo momento allí sino también enriquecerse con conocimiento.

Con la sala didáctica, el Museo del Área Fundacional busca acercar la historia y el patrimonio de Mendoza a las nuevas generaciones.

También incluye una caverna para trabajar el pasado y el presente en uno de los talleres para niños que dicta el museo. Desde el museo advierten que los bebés y niños hasta los seis años de edad deben estar acompañados por un adulto responsable en su tiempo de exploración en la sala didáctica.