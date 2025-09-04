Llamadas de WhatsApp: cómo funciona el contestador automático

La aplicación de mensajería suma una nueva función en cuanto a sus llamadas. ¿Cómo será su funcionamiento?

WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo. El servicio de mensajería instantánea es el preferido debido a su interfaz y practicidad, al permitir enviar mensajes de texto, audios, archivos, imágenes y hacer llamadas. La plataforma ha evolucionado y ahora suma contestador automático.

Las llamadas de WhatsApp no están supeditadas al saldo del celular, lo cual es una gran ventaja. Ahora, ha trascendido que en su próxima actualización, la plataforma integrará una función que puede acercarse más a las llamadas pos línea: el contestador automático.

Sin whatsapp. ¿Harías 50 llamadas al día? Foto: shutterstock.com Llamadas de WhatsApp con contestador automático. Foto: shutterstock.com

Cómo funciona el contestador automático de WhatsApp Hasta el momento, si alguien llamaba y la llamada no era atendida, aparecían tres opciones: volver a llamar, cancelar la llamada o mandar un mensaje de texto desde el chat. Esto podría resultar tedioso ya que a menudo, las llamadas se utilizan para transmitir lo que se quiere comunicar más velozmente.

Por esta razón, cuando la llamada no sea atendida, las opciones cambiarán: volver a llamar, cancelar la llamada o grabar un mensaje de voz. Con esta dinámica, el receptor podrá ver la notificación, pulsar sobre ella y acceder directamente a la nota de voz.