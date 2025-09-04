Cuáles son los servicios gratuitos que ofrece el Móvil Veterinario de Ciudad durante septiembre

Desde que comenzó y hasta que finalice el mes, el Móvil Veterinario estará instalado en la playa de estacionamiento de la Municipalidad.

Durante todo septiembre, el Móvil Veterinario ofrecerá servicios gratuitos para perros y gatos.

La Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con la salud y el bienestar animal, consolidando políticas públicas que integran la salud integral de la comunidad. Es por ello que durante todo septiembre el Móvil Veterinario estará en funcionamiento, ofreciendo servicios gratuitos para perros y gatos.

Desde que comenzó y hasta que finalice el mes, estará instalado en la playa de estacionamiento de la Municipalidad, cuyo ingreso es por calle España.

Cabe detallar, que las prestaciones incluyen castraciones, consultas clínicas básicas, vacunación antirrábica y desparasitaciones. Para las castraciones, los turnos deben gestionarse exclusivamente a través de la línea 147. En tanto, la vacunación antirrábica y las desparasitaciones se realizan por asistencia espontánea de 14 a 16.30 horas de lunes a viernes.

Requisitos y consideraciones importantes Para acceder a los servicios, es imprescindible: Ser residente de la Ciudad de Mendoza y presentar DNI con domicilio actualizado.

Solicitar turnos para castraciones únicamente por la línea 147.

Las personas que reserven turnos deben ser mayores de 18 años.

Presentar al animal con un mínimo de 8 horas de ayuno (sólido y líquido).

Llevar a los perros con correa y bozal, y a los gatos en cajas transportadoras o caniles.

Sólo se castrarán animales entre los 5 meses y los 5 años de edad.