Obras en Av. Godoy Cruz: cómo son los desvíos y las nuevas paradas de colectivos en Ciudad
Las obras afectarán el tránsito y el transporte público durante dos meses. Se habilitarán paradas provisorias para garantizar el servicio.
El Gobierno anunció que desde este jueves se encuentra interrumpido el tránsito en la avenida Godoy Cruz, desde San Martín hasta Mitre, en Ciudad, por lo que se modificarán los recorridos de las líneas de colectivos que circulan por la zona y se asignarán paradas provisorias. Esto debido a obras en la transitada arteria del centro mendocino.
Desvíos y paradas provisorias por obras en Av. Godoy Cruz
- Líneas 205, 208 y 208: Beltrán, San Martin, Eusebio Blanco y 25 de Mayo.
- Línea 315: San Juan, San Luis, Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.
- Líneas 352 y 354: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.
- Línea 353: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Mitre.
- Línea 371: Montecaseros, Córdoba, Rioja, Buenos Aires, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 401: Rioja, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 440, 441 y 442: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 461 y 468: Beltrán, Maza, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas
- Líneas 520, 521, 524, 525, 540, 541, 542, 543, 549, 550, 558, 562 y 563: 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 531 y 534: Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 532 y 533: Montecaseros, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 535: Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.
- Líneas 544 y 545: Maza, 9 de Julio y Las Heras.
- Línea 546: 9 de Julio, Eusebio Blanco y Perú.
- Líneas 602 y 603: 9 de Julio y Las Heras.
- Línea 604: Eusebio Blanco, 9 de Julio y Las Heras.
- Líneas 606 y 607: Eusebio Blanco, Mitre y Godoy Cruz.
- Líneas 610 y 612: 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 640 y 650: 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 670: Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 823: Salta, Córdoba, Rioja, Buenos Aires y Patricias Mendocinas.
- Líneas 905 y 910: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.