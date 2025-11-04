Tránsito en la Ciudad de Mendoza: qué calles se habilitaron y cuáles son las zonas que continúan en obra
El Plan de Obras Urbanas abarca más de 140 cuadras y busca optimizar la movilidad y la infraestructura de la Ciudad de Mendoza.
La Ciudad de Mendoza informó los avances del Plan de Obras Urbanas, un programa que abarca la reconstrucción de calzadas y la mejora de veredas en distintos puntos del microcentro y los barrios capitalinos. El objetivo es mejorar la transitabilidad, optimizar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento sostenido de la capital.
Durante los últimos días, finalizaron los trabajos de reacondicionamiento y asfaltado en las siguientes arterias:
- Avellaneda, entre Tiburcio Benegas y Boulogne Sur Mer.
- José F. Moreno, entre Garibaldi y Lavalle.
- Isabel La Católica, entre Serú e Yrigoyen.
- Martín Zapata, en su cruce con Martínez de Rozas.
Estas obras ya se encuentran habilitadas para la circulación vehicular y peatonal.
El Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles contempla la renovación de aproximadamente 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una inversión municipal que prioriza la eficiencia vial y la seguridad de los vecinos. Las tareas incluyen reacondicionamiento de losas, repavimentación y mejoras en veredas, con cortes y reducciones de calzada programadas, indispensables para el avance de las obras.
Calles de la Ciudad de Mendoza con trabajos en curso
En distintos sectores de la capital, continúan los trabajos de reparación de calzada y veredas, por lo que se recomienda circular con precaución.
Trabajos en veredas
- Calle Godoy Cruz: vereda norte, de Patricias Mendocinas a Mitre. Reducción de calzada.
- Calle Sarmiento: de Belgrano a 25 de Mayo. Corte total de calzada.
Trabajos en calzada
- Ituzaingó:
-
Entre Coronel Díaz y Fray Mamerto Esquiú: cortes parciales y tránsito habilitado con precaución.
Entre Urquiza y Buenos Aires: trabajos de bacheo con tránsito habilitado.
-
- Tiburcio Benegas: de Juan B. Justo a Rufino Ortega, tránsito reducido a media calzada.
- Alberdi: de Salta a Federico Moreno, cortes parciales con tránsito habilitado.
- Agustín Álvarez:
-
En su intersección con Belgrano: calzada reducida.
De Belgrano a Boulogne Sur Mer: cortes parciales con trabajos a media calzada.
-
- Tucumán: entre San Martín y Ramírez, calzada reducida.
- Montecaseros: entre Santa Fe y Coronel Díaz, circular con precaución.
Sectores finalizados y habilitados al tránsito
Las calles que ya fueron reacondicionadas y se encuentran completamente habilitadas son:
- Avellaneda, de Tiburcio Benegas a Boulogne Sur Mer.
- José F. Moreno, de Garibaldi a Lavalle.
- Isabel La Católica, de Serú a Yrigoyen.
- Martín Zapata, cruce con Martínez de Rozas.