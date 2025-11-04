Tránsito en la Ciudad de Mendoza: qué calles se habilitaron y cuáles son las zonas que continúan en obra

El Plan de Obras Urbanas abarca más de 140 cuadras y busca optimizar la movilidad y la infraestructura de la Ciudad de Mendoza.

Avanzan las obras en la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza informó los avances del Plan de Obras Urbanas, un programa que abarca la reconstrucción de calzadas y la mejora de veredas en distintos puntos del microcentro y los barrios capitalinos. El objetivo es mejorar la transitabilidad, optimizar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento sostenido de la capital.

Durante los últimos días, finalizaron los trabajos de reacondicionamiento y asfaltado en las siguientes arterias:

Avellaneda, entre Tiburcio Benegas y Boulogne Sur Mer.

José F. Moreno, entre Garibaldi y Lavalle.

Isabel La Católica, entre Serú e Yrigoyen.

Martín Zapata, en su cruce con Martínez de Rozas. Estas obras ya se encuentran habilitadas para la circulación vehicular y peatonal.

El Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles contempla la renovación de aproximadamente 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una inversión municipal que prioriza la eficiencia vial y la seguridad de los vecinos. Las tareas incluyen reacondicionamiento de losas, repavimentación y mejoras en veredas, con cortes y reducciones de calzada programadas, indispensables para el avance de las obras.

