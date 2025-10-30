La original propuesta para celebrar el Día de los Difuntos en el Cementerio de Ciudad

Una experiencia nocturna en un recorrido guiado por el Cementerio de la Ciudad de Mendoza para conocer cómo distintas culturas recuerdan a sus seres queridos.

En la antesala del Día de los Difuntos, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza propone una actividad simbólica destinada a reconectarse con la memoria y las tradiciones. El próximo sábado 1 de noviembre, desde las 20, se desarrollará un circuito guiado por el Cementerio de la Ciudad bajo la temática “Rituales del Alma”, que permitirá conocer las diferentes costumbres y creencias con las que diversas culturas despiden y recuerdan a quienes ya no están.

Un recorrido entre historia, arte y tradición La experiencia comenzará con una visita guiada por el Cementerio, donde se compartirán relatos sobre ritos, símbolos y formas de conmemoración. Al finalizar, los asistentes serán parte de una caravana encabezada por catrinas, que los guiarán hasta la fábrica de cerveza artesanal Mundo Subterráneo, ubicada en la Avenida San Martín 3366.

Allí se ofrecerá un ágape de bienvenida, que incluirá una picada y una pinta de cerveza artesanal, mientras los participantes disfrutan de música en vivo y un recorrido por las instalaciones del lugar, donde podrán conocer el proceso de elaboración de la bebida.

El valor de la propuesta “Rituales del Alma” es de $12.000, e incluye todas las actividades mencionadas. Las personas interesadas deberán adquirir su ticket en EntradaWeb.

Sobre Mundo Subterráneo, el destino final del recorrido La fábrica de cerveza artesanal Mundo Subterráneo es un emprendimiento familiar mendocino liderado por Mr. Zeta, quien desde 2010 se dedica a la elaboración, fraccionamiento y venta de bebidas fermentadas de baja graduación alcohólica.