Actividades para toda la familia en plena Peatonal y durante todo noviembre: son gratuitas
La Peatonal Sarmiento se convierte en un escenario a cielo abierto, con propuestas de música y arte en la Ciudad de Mendoza.
La Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de una nueva edición del ciclo “Sábados Sorprendentes”, que este mes se renueva para continuar alegrando los fines de semana con arte, música y color. Todos los sábados de noviembre, la Pérgola de la Peatonal Sarmiento será el punto de encuentro para mendocinos y turistas que quieran disfrutar de intervenciones artísticas al aire libre.
Propuestas gratuitas y para toda la familia
Cada sábado, las actividades comenzarán a las 12 horas en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a vivir mediodías llenos de música, danza y talento local, con espectáculos de diferentes géneros y estilos.
Agenda completa de los “Sábados Sorprendentes”
- 1 de noviembre – Especial Tango
- 8 de noviembre – Especial Día de la Tradición
- 15 de noviembre – Especial Coros
- 22 de noviembre – Especial Rock
- 29 de noviembre – Especial Jazz
Una propuesta que llena de vida la Peatonal Sarmiento
Los “Sábados Sorprendentes” forman parte de la amplia agenda cultural que impulsa la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para promover el arte local y generar espacios de encuentro en el espacio público.
Con una programación variada y gratuita, el ciclo promete llenar de música y alegría el corazón de la Ciudad, consolidando a la Peatonal Sarmiento como uno de los principales puntos culturales de la provincia.