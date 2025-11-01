Masivo corte de agua: cuándo volverá el agua en el Gran Mendoza

El corte de agua masivo en el Área Metropolitana de Mendoza, anunciado por Aguas Mendocinas (Aysam), ya se encuentra en curso . La interrupción del servicio comenzó a las 4 de este sábado 1 de noviembre .

Esta medida forma parte de la segunda y última etapa de las obras de optimización del Sistema de Macrodistribución, un proyecto esencial que busca la habilitación de la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy.

El objetivo principal de esta intervención es concluir una obra fundamental para fortalecer el sistema de distribución de agua en todo el Gran Mendoza. La empresa ha indicado que, con la finalización de estos trabajos, se darán por concluidos los cortes generales que se venían ejecutando anteriormente.

El operativo está planificado para tener una duración de aproximadamente 12 a 15 horas a partir de su inicio. Una vez que las tareas de instalación finalicen, el personal comenzará con las labores de recuperación de las reservas y purgas de acueductos.

Se estima que el servicio se irá restableciendo de manera paulatina en un lapso de 24 a 48 horas posteriores a la conclusión de los trabajos en la red.

Zonas afectadas por el corte programado

El corte masivo afecta a diversas secciones del Área Metropolitana. Las zonas sin servicio son:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zona centro, oeste y norte.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito.

Ejecución de las tareas y apoyo logístico

Las tareas son ejecutadas por personal operativo de Aysam, con apoyo de la empresa contratista y bajo la supervisión de la inspección de obra.

Para garantizar el abastecimiento de los centros esenciales durante la interrupción, Aysam dispuso de tres camiones aguadores dedicados a hospitales, centros de hemodiálisis y clínicas. La entrega se encuentra coordinada por el departamento de Apoyo Logístico de la empresa.

Recomendaciones para el uso responsable del agua

Aysam reitera el llamado a la población para realizar un uso responsable del agua durante la vigencia del corte, con el fin de contribuir a la pronta recuperación del servicio.

Se sugiere: