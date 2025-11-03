Descuentos y alivio impositivo: nuevos beneficios fiscales para vecinos de la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza implementará nuevos beneficios fiscales para vecinos y vecinas en el marco del proyecto de Ordenanza Tarifaria 2026, con el objetivo de seguir acompañando a los contribuyentes y promover el cumplimiento impositivo.

El municipio otorgará descuentos especiales a quienes elijan abonar de forma anual la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz, cuyo vencimiento está previsto para enero de 2026.

Las personas interesadas en regularizar su situación pueden hacerlo fácilmente a través del portal de pagos online de la Ciudad de Mendoza .

Esta medida se suma a una serie de acciones que el municipio viene desarrollando para reducir la carga tributaria y fortalecer la economía local. En noviembre del año pasado, el intendente Ulpiano Suarez anunció la eliminación de 45 tasas municipales, generando un ahorro superior a los $60 millones para vecinos y comerciantes en 2025.

Dicha iniciativa se sumó a reducciones previas que ya habían beneficiado al 44% de los comercios de la capital, acumulando un alivio total de más de $217 millones desde el inicio de la gestión.

Digitalización, transparencia y eficiencia tributaria

El programa de reducción tributaria forma parte de una estrategia integral que busca mejorar el clima de negocios y fomentar la inversión privada, a través de la transparencia fiscal, la digitalización de trámites y la eficiencia en la gestión pública.

Entre las tasas eliminadas se encuentran las vinculadas a habilitaciones comerciales, inicio de expedientes, certificaciones y descargos, lo que simplificó los procesos administrativos, reduciendo costos y tiempos.

El municipio también implementó habilitaciones comerciales online en 24 horas y a costo cero, reemplazó el libro físico de comercio por códigos QR e incorporó el silencio administrativo positivo, facilitando la actividad empresarial.

Medidas con impacto social y económico

Las políticas de alivio fiscal se complementan con acciones de alto impacto social. En julio, la Ciudad eliminó más de 60 tasas vinculadas al sector de la construcción, generando un ahorro de $570 millones anuales para el sector privado.

Además, se implementaron beneficios para jubilados y pensionados, quienes ahora cuentan con exenciones impositivas y entradas gratuitas a espacios culturales y deportivos.