Laberinto vial: deberán armar un "plan de tránsito" para la obra del Acceso Este

Durante el tiempo que duren las labores, que serán dos años y medio y que costarán en total más de U$S 90 millones en toda su extensión (desde el Nudo Vial hasta la Variante Palmira) , los vehículos deberán circular por calles internas del departamento, en un esquema que será definido junto a las empresas adjudicatarias.

“La razón más importante de esta obra es la ingeniería que hay que desarrollar para derivar el tránsito”, explicó Calvente en diálogo con el programa MDZ Club. “Es la avenida de mayor tránsito de la provincia y del oeste argentino: 120.000 autos transitan por día en un tramo que va a recibir un corte absoluto”, planteó.

El intendente señaló que el corte total se concentrará en el segundo tramo de la obra (de Guaymallén), entre La Purísima y Sarmiento, donde el Acceso Este será elevado (alteado) cinco metros para permitir nuevos cruces viales y peatonales.

“En ese sector se va a altear el Acceso, se van a hacer tres puentes que vinculen Urquiza, Azcuénaga-Avellaneda y Houssay-Rosario. Es el tramo más complejo, con mucho movimiento de suelo y servicios”, detalló.

Plan de tránsito y vías alternativas

Durante los más de dos años de trabajos en ese tramo, el tránsito será derivado hacia las calles internas de Guaymallén. Calvente aclaró que aún no se definieron cuáles serán esas arterias, ya que dependerá del plan que presenten las empresas.

“La derivación del tránsito va a ser a través de las calles internas del departamento, y no es algo trivial: hay que hacer una ingeniería de eso”, señaló. “Dentro de los pliegos se les pide a las empresas que elaboren un plan de derivación del tránsito según las etapas de la obra. Nosotros, como municipio y junto al Gobierno provincial, vamos a aprobarlo”, adelantó.

Si bien no los nombró, las calles centrales de la comuna donde se desviará el tránsito serán, entre otras, las colectoras norte y sur del Acceso, Elpidio González, Carril Nacional/Bandera de Los Andes, Godoy Cruz, Roca, Adolfo Calle, entre otras.

Embed - La tercera trocha en Guaymallén: anuncian la obra vial más importante de los últimos 50 años

El jefe comunal adelantó que los cortes comenzarían a principios del año próximo, posiblemente entre enero y febrero, dependiendo de los tiempos del proceso licitatorio. “Habrá cortes parciales en algunos sectores y un corte total en el tramo central. El resto se irá habilitando por etapas”, indicó.

“Es una obra que molesta, pero cambia el futuro”, sostuvo Calvente, quien pidió comprensión a los vecinos, ya que la obra contribuirá a mejorar el tránsito, sobre todo porque el parque automotor seguirá creciendo año a año.

“Aprovecho para pedir paciencia a los vecinos del departamento, porque se va a ver resentido el tránsito en todo Guaymallén. Es una obra que molesta, pero que va a generar definitivamente un cambio: va a mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico y urbano de nuestro municipio”, afirmó.

El intendente subrayó que el proyecto fue elaborado por el equipo técnico municipal y que cuenta con fondos garantizados, provenientes de los fondos del resarcimiento (de la provincia) y una inversión de más de U$S 3 millones por parte del municipio.

“Hemos preparado los pliegos para cumplir un rol de policía de la construcción muy exigente. Es un proyecto hecho en casa, por nuestro equipo técnico”, aseguró.

Conectividad y cruces peatonales

Además de las mejoras viales, el proyecto incluye nuevos cruces peatonales y viales cada 500 metros, lo que permitirá eliminar los actuales puentes metálicos del acceso.

“Los cruces peatonales que vemos hoy van a desaparecer porque el Acceso estará levantado. Esos cruces serán reemplazados por calles con veredas y ciclovías, lo que mejorará la conectividad norte-sur”, detalló Calvente.

image

Incluso, esos puentes peatonales actuales serán reubicados en zonas del este del departamento, “para mejorar la vinculación peatonal donde hoy hay menor densidad urbana”, añadió.

Un horizonte hacia el 2028

Si los plazos se cumplen, los primeros tramos podrían habilitarse en un año y medio, mientras que la obra completa estaría finalizada hacia mediados de 2028.

“Año y medio después deberían estar habilitados el sector 1 y el 3. El corte prolongado será solo en el tramo del medio. Eso puede generar un poco de alivio”, explicó.

Finalmente, Calvente insistió en que el desafío principal no será solo técnico, sino también social:

“Vamos a tener que hacer mucha docencia, porque son 120.000 autos que transitan a diario por allí. Es un ejercicio de paciencia para todos, pero es un sufrimiento que vale la pena llevar adelante”.

Las etapas de la obra del Acceso Este

Tramo I: Variante Palmira - calle Arturo González

Longitud: unos 18,8 km .

Obras contempladas: reconstrucción integral de la calzada (base granular + carpeta asfáltica), señalética, contención lateral y banquinas.

Coste estimado para este tramo: alrededor de $ 50.700 millones de pesos.

Plazo de ejecución estimado: 12 meses para este tramo.

Tramo II: calle Arturo González - Nudo Vial (desde Sarmiento hasta el Nudo Vial se desprende la "etapa III", ya que no tiene ampliación de calzada)

Longitud: unos 11,6 km .

Se incorpora una tercera trocha en ambos sentidos, además del ensanchamiento de puentes, alteo (elevación) de la calzada, nuevos cruces vehiculares superiores, renovación de iluminación, red de desagües pluviales, ciclovías y mobiliario urbano.

Coste estimado para este tramo: aproximadamente $ 70.500 millones de pesos (≈ US$ 50,3 millones).

Se considera la parte más compleja debido al alto tránsito (unos 120.000 vehículos diarios) y a los trabajos de ingeniería (levantamiento de calzada, servicios, etc.).

Además, se construirán o remodelarán 17 rotondas o intersecciones principales como parte de la intervención; mientras que el tramo II también incluye mejoras para mitigar anegamientos, como rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales.