Tras las crecientes, liberan una calle de El Carrizal crucial para el acceso a los clubes

La creciente en un arroyo dejó intransitable desde el jueves un puente y por ende la calle que vincula clubes reconocidos.

Las tareas de Vialidad sobre el puente en El Carrizal.

En el mediodía de este sábado, la Dirección Provincial de Vialidad habilitó nuevamente el tránsito vehicular en calle La Turbera, de El Carrizal de Abajo, que había quedado cortada desde el jueves a la noche por la creciente del arroyo Claro.

Sucede que esta creciente afectó un pequeño puente ubicado sobre esta vía, entre los campings de Punta Verde y General San Martín, que vincula una de las calles costeras del dique.

Carrizal2 La fuerte correntada del arroyo Claro, que descarga agua desde Tunuyán hacia Maipú, pasando por Luján, superó la línea del puente pasando por encima y cortando cualquier posibilidad de cruzar de un lado a otro.

La correntada, que dejó grandes socavones, cesó recién este viernes por la tarde, dejando gran cantidad de material de arrastre y barro sobre la calzada que impedía el tránsito normal de vehículos en esta popular zona de clubes del dique El Carrizal.

Carrizal4 Los operarios de Vialidad trabajaron durante la mañana, despejando y quitando el material de arrastre, tapando los socavones, reforzando los costados y el cauce del puente para luego habilitar el paso seguro.