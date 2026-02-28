Cuando el ingenio se vuelve "real": la campaña que lanzó Tunuyán y acompaña a Agustina Giacomelli

Con apenas dos apariciones públicas, una corona de un metro y medio ya logró lo que muchas piezas de campaña publicitaria buscan durante semanas: instalarse en la charla cotidiana y ser un símbolo reconocible.

La “corona real”, como la bautizaron en Tunuyán , empezó a acompañar a Agustina Giacomelli (reina departamental de la Vendimia) y se transformó en una presencia esperada por niñas y niños como así también por el público adulto que sigue de cerca la agenda vendimial.

La propuesta nació dentro de la campaña de promoción impulsada por la comuna que lidera Emir Andraos. En tiempos en los que la competencia por la atención e imagen es intensa, el municipio de Tunuyán eligió apostar por una idea simple, visible y altamente instagrameable: una corona gigante que funciona como marca, punto de encuentro y la foto obligada.

Es que el objeto no pasa inadvertido ni desapercibido. Como si tuviera estilo propio: llama la atención. Mide aproximadamente un metro y medio. Tiene una sonrisa grande, detalles de racimos de uva y el nombre del departamento en el frente. La “corona real” funciona como un imán. Se convierte en un punto de referencia, ordena a la hinchada y le agrega a la previa ese toque de juego que suma al clima de Vendimia.

La primera aparición fue durante el Paseo Federal, en la noche en la que Tunuyán presentó su propuesta artística. Allí la corona paso del stand al escenario sin escala. Y es que la corona real no tiene timidez. Mientras la reina departamental recitaba el inicio de lo que sería “Mujeres de Vendimia”, la estructura de goma espuma decidió sumarse al espectáculo y robarse un pedazo de escena.

La segunda presencia fue este viernes por la mañana, en el ingreso a la Convivencia. Ahí se la pudo ver siendo una celebridad junto al Intendente Emir Andraos y a su majestad Agustina Giacomelli. En las puertas del hotel Fuente Mayor, se transformó en el punto de encuentro para la hinchada tunuyanina.

Reina de Tunuyán

De la idea a la campaña

Detrás de la ocurrencia hay una apuesta pensada. La Municipalidad de Tunuyán buscó salir de lo previsible y evitar lugares comunes, con un elemento pregnante que sintetice carisma, pertenencia e identidad vendimial. Según explicaron desde el municipio, la intención fue construir algo simple pero contundente: un gesto visual que acompañe a Agustina y, a la vez, traduzca en objeto la ilusión del departamento que hace 38 años no tiene corona nacional. El boceto inicial se trabajó junto al área de Diseño y la materialización quedó a cargo del área de Cultura.

Lo que se viene

Así como Agustina Giacomelli, la reina departamental de la vendimia, la Conora Real también tiene agenda. Se la podrá ver recorriendo durante el fin de semana en el Parque General San Martín, Plaza Independencia, Peatonal Sarmiento y centros comerciales.