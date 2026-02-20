En detalle: cómo recapturaron a los dos presos que se habían escapado de la Alcaidía de Tunuyán

Decenas de efectivos policiales, drones, canes y hasta un helicóptero formaron parte del impresionante despliegue que permitió este viernes recapturar en un lapso de 24 horas a los dos presos que se habían fugado de la Alcaidía de Tunuyán . La evasión tuvo un saldo trágico: provocó la muerte de un jefe penitenciario, quien se descompensó mientras perseguía a los delincuentes.

En medio del dolor por la pérdida del alcaide Pablo Antonio Rivero Ríos , las autoridades consiguieron volver a poner tras las rejas a los dos prófugos, identificados como Víctor Bravo Morón (34) y Enrique Antonio Acosta Vega (39), quienes ahora quedaron a disposición del fiscal del Valle de Uco Pablo Fossaroli por la causa que se inició a raíz del escape.

En ese sentido, ambos regresarán a la misma Alcaidía de la que se evadieron, pero luego de ser imputados por ese delito terminarán siendo trasladados al Complejo Penitenciario N°2 San Felipe , en la Ciudad de Mendoza, donde quedarán catalogados como internos de alto perfil y, por eso, serán alojados en un pabellón especial, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia .

Tras sus respectivas detenciones, MDZ accedió a los detalles de los operativos que se desarrollaron en territorio valleuquino y desembocaron en las recapturas de Bravo Morón y Acosta Vega.

El procedimiento con el que se concretó la primera de las capturas fue encabezado por personal de la Comisaría 41° de La Consulta , San Carlos, quienes pasadas las 9 patrullaban la Ruta 40 en dirección al norte y detectaron a un sujeto caminando por la banquina oeste, a pocos metros del Monumento a la Tonada , más conocido como la Rotonda del Gaucho.

A los uniformados les llamó la atención que el individuo llevaba colocada una gorra, gafas y ropa oscura. Debido a esa sospechosa actitud y que su contextura física coincidía con la de uno de los presos fugados, fueron a entrevistarlo e identificarlo.

Al notar la presencia de la movilidad policial, el sujeto se metió al ingreso de la empresa Hormiserv, dedicada a la elaboración de hormigón, pero rápidamente lo interceptaron y constataron que se trataba de Víctor Bravo Morón.

imagen La foto de Víctor Bravo Morón, uno de los presos fugados, tras ser recapturado este viernes. Gentileza.

Acto seguido, lo esposaron, requisaron e ingresaron al microcalabozo de la patrulla, para luego darle aviso a sus superiores sobre la recaptura de Bravo Morón.

Cuerpo a tierra y escondido entre las malezas

Poco más de una hora después, personal de Investigaciones realizaba un allanamiento en un domicilio de calles Otero y La Libertad, en la localidad de Colonia Las Rosas, para dar con Enrique Acosta Vega, el preso que faltaba por recapturar.

Durante el registro del domicilio, el sospechoso salió corriendo hacia la Ruta 92, motivo por el cual se activó rápidamente un operativo cerrojo, al que se sumaron varias movilidades en apoyo.

Así, mediante los trabajos de rastrillaje, un obrero rural de la zona les indicó a los funcionarios que había visto pasar, instantes antes, a un sujeto que vestía ropas oscuras en dirección a un descampado aledaño.

imagen Acosta Vega luego de ser recapturado en Colonia Las Rosas. Acosta Vega luego de ser recapturado en Colonia Las Rosas. Gentileza.

De esa manera, efectivos de la Unidad de Cuerpos Especiales detectaron al individuo, quien estaba cuerpo a tierra, escondiéndose entre los yuyos. Frente a eso, se acercaron y pudieron confirmar que era el preso buscado.

Sin opciones, Acosta Vega se arrodilló, puso sus manos en alto y dejó que los policías lo aprehendieran, sin ofrecer resistencia alguna. Las fuentes agregaron que entre sus prendas sólo tenía un encendedor y una servilleta.

En tanto, el traslado hacia la Comisaría 65° se hizo mediante un constante monitoreo a través de cámaras de la movilidad y también de las bodycam de los efectivos.

La evasión en Tunuyán

La reconstrucción del hecho inicial sostiene que pasadas las 11 del jueves los dos internos violentaron un sector de los baños de la mencionada dependencia del Servicio Penitenciario de Mendoza, localizada sobre calle Julio Argentino Roca, y ganaron la calle saliendo por los techos.

Seguidamente, el personal guardiacárcel que trabaja en esa alcaidía advirtió la evasión, por lo que salieron tras los sujetos, quienes escapaban a pie por calle San Martín y luego fueron visto por Melchor Villanueva, donde se perdieron de vista.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 20.33.18 Pablo Antonio Rivero Ríos, el penitenciario que falleció persiguiendo a los dos presos. Pablo Antonio Rivero Ríos, el penitenciario que falleció persiguiendo a los dos presos. Gentileza.

En medio de esa persecución, el alcaide a cargo de esa dependencia se descompensó, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió, pese a los desesperados intentos de sus colegas para reanimarlo.

Frente a eso, en la escena se montó un importante operativo y el funcionario público fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde constataron su deceso.

Quiénes son los presos que se fugaron y volvieron a caer

Vega y Bravo se encontraba detenidos desde el domingo 11 de enero, jornada en la que fueron detenidos durante los allanamientos realizados a raíz de una grave agresión con palos que sufrió Rodrigo Costilla Moreno, un joven de 25 años que resultó con graves lesiones durante un hecho ocurrido en el interior del asentamiento Rodrigo.

Tras la captura, Acosta Vega fue imputado por ese violento episodio, por el delito homicidio simple en grado de tentativa. Mientras que Bravo Morón fue acusado por un robo agravado. Luego, ambos fueron alojados en la Alcaidía de Tunuyán, de donde escaparon el jueves.

Portada presos fugados Los dos presos que se fugaron y son intensamente buscados. MDZ.

Casi un día después de la evasión, los dos sujetos terminaron siendo recapturado con pocas horas de diferencia este viernes en ese departamento valleuquino.