Reabre el Museo del Área Fundacional con actividades imperdibles: todo lo que hay que saber

Tras una restauración integral, el Museo del Área Fundacional reabrirá este sábado con una jornada que combinará historia, arte, gastronomía y solidaridad.

El Museo del Área Fundacional (MAF), uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza, reabrirá sus puertas este sábado tras una profunda obra de restauración. La puesta en valor no sólo mejoró su infraestructura y tecnología, sino que también reforzó su compromiso con la conservación del patrimonio y el vínculo con la comunidad.

La reapertura se enmarca en el programa Ciudad Sanmartiniana, que tendrá lugar en la Plaza Pedro del Castillo, con propuestas que van desde visitas guiadas por las remodelaciones hasta la puesta en escena de la obra histórica Huellas. También se sumarán una edición especial de Tardecitas de Folclore, stands gastronómicos de Chile, Argentina y Perú, y un desfile de ponchos históricos.

El Museo del Área Fundacional reabre renovado El MAF, inaugurado en 1993, es un hito clave en la preservación de la memoria urbana. Durante más de tres décadas ha reflejado distintas etapas de la ciudad, desde sus orígenes hasta su desarrollo moderno, siendo incluso sede del Matadero Público y la Feria Municipal.

Las obras incluyeron climatización moderna, instalación de paneles solares, refuerzos estructurales, renovación de instalaciones sanitarias y eléctricas, iluminación LED especializada y mejoras en accesos y oficinas. El intendente Ulpiano Suarez destacó: “Este hermoso museo, que tanto representa para la Ciudad, volverá a lucirse como antaño”.

El Museo del Área Fundacional tiene que ser reparado Foto: Santiago Tagua/MDZ El Museo del Área Fundacional reabre con actividades culturales Foto: Santiago Tagua/MDZ En paralelo, la jornada tendrá un fuerte costado solidario: el comedor y merendero Horneritos elaborará una torta de 4 toneladas y 20 metros de largo para servir 40.000 porciones, de las cuales la mitad será destinada a las infancias presentes y el resto a comedores de la provincia.