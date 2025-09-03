¿Más lluvias? Anticiparon cómo será la primavera en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) dio a conocer el Pronóstico Climático Trimestral de septiembre, octubre y noviembre de 2025, y anticipó cómo será la primavera en Mendoza. Según el organismo nacional, para los próximos meses se esperan temperaturas normales o superiores a las normales, y más precipitaciones .

La primavera será más calurosa en Mendoza; así lo indica el pronóstico del SMN. Durante los próximos meses la provincia registrará valores térmicos de aproximadamente 0,5°C por encima del valor medio.

En septiembre, la temperatura media es de 20,5ºC, mientras que la mínima media histórica es de 7,7ºC. Ya en octubre, la máxima media histórica se ubica en 24ºC y la mínima en 11,2ºC. Durante noviembre, penúltimo mes del año y último de la primavera, la temperatura máxima media es de 27,3ºC y la mínima media ronda los 14,4ºC.

Valores que este año pueden ser un poco más elevados en la provincia, con base en lo planteado por el organismo meteorológico.

El pronóstico de temperaturas "normales o superiores a las normales" también incluye al resto de la región de Cuyo, Córdoba, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de la Patagonia.

Primavera con más agua

A diferencia de lo que sucedió en 2024, cuando se pronosticaron condiciones secas y pocas lluvias, este año se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones en Mendoza.

De acuerdo al atlas climático del SMN, los valores de precipitación media históricos para septiembre son de 14,6 mm; en octubre promedia los 13,9 mm; y en noviembre la precipitación media en el Gran Mendoza se ubica en 26,5 mm.

SMN primavera Se espera una primavera más lluviosa en Mendoza. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En esta oportunidad, el organismo prevé un trimestre con precipitaciones superiores a lo normal en un 40% - 45%. Esto no solo se dará en Mendoza, sino también en otras provincias de Cuyo y la región del Noroeste argentino.