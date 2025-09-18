El festival internacional de cine de la UBA presenta una nueva sección: todos los títulos, horarios y salas

Del 1 al 8 de octubre, el Festival internacional de cine de la UBA (FICUBA) presentará Panorama, la nueva selección compuesta por ocho películas internacionales que se estrenarán por primera vez en Argentina.

Panorama reúne a cineastas consagrados y nuevas voces , y propone un recorrido que "invita a compartir distintas formas de contar el presente y de revisitar la memoria del cine".

Entre los títulos figuran Sound of Falling (2025), de Mascha Schilinski, que obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. La película narra la vida de cuatro jóvenes en una granja del norte de Alemania, donde el paso del tiempo y los recuerdos marcan la existencia de sus habitantes. Las funciones serán el Sábado 4, 22:00 hs y el Lunes 6, 19:30 hs, ambas en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3).

Laguna (2025), dirigida por Sharunas Bartas, se estrenó en las Giornate degli Autori de Venecia y explora el duelo de una familia en la costa del Pacífico de México, en un entorno marcado por la naturaleza y la reconstrucción tras los huracanes. Estará disponible el sábado 4, 19:30 hs y martes 7, 17:00 hs en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3).

I Only Rest in The Storm (2025), de Pedro Pinho, aborda las relaciones y tensiones neocoloniales en una metrópolis de África Occidental. Se trata de un film híbrido que cruza documental, ensayo y ficción para cuestionar los relatos dominantes de la historia reciente de Portugal. Se podrá ver en la pantalla grande el miércoles 1, 17:00 hs y el miércoles 8, 17:00 hs. en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3)

Maya, Give Me a Title (2024) es la primera película animada de Michel Gondry, donde un padre y su hija se conectan a través de historias nocturnas. Gondry ofrece aquí una obra que conmueve tanto a grandes como a chicos desplegando un universo lúdico, tierno y artesanal. Las funciones serán el jueves 2, 17:00 hs y el martes 7, 14:30 hs en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3)

Sorry, Baby (2025), ópera prima de Eva Victor que participó en el Festival de Sundance y la Quincena de Cineastas de Cannes. La comedia retrata la vida de jóvenes que intentan armarse un lugar en un mundo que parece no ofrecer certezas. Estará disponible el miércoles 1, 22:00 hs y el domingo 5, 22:00 hs en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3)

The Mastermind (2025), de Kelly Reichardt, relata el intento fallido de un carpintero desempleado por convertirse en ladrón de arte en Massachusetts en la década de 1970. El film pone en juego no solo la precariedad económica y moral de sus personajes, sino también una mirada crítica a las promesas incumplidas del sueño americano. Se podrá ver en la pantalla grande el jueves 2, 22:00 hs y el martes 7 19:30 hs en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3).

Finalmente, The Adventure Continues! (2023), de Thierry Frémaux, ofrece un recorrido por los orígenes del cine a través de la restauración de más de 100 vistas inéditas de los hermanos Lumière. Las funciones serán el viernes 3, 17:00 hs y miércoles 8, 22:00 hs en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3).

Por otro lado, la programación homenajea al clásico Furtivos (1975), de José Luis Borau, considerada una de las mejores películas del cine español, a 50 años de su estreno. Se proyectará una copia restaurada de la historia que sigue a Ángel, un cazador que vive bajo la influencia de su madre, hasta que la llegada de Milagros altera la dinámica familiar. Estará disponible el domingo 5, 17:00 hs y el martes 7, 22:00 hs en Cinépolis Plaza Houssay (Sala 3).

Para más información, se puede consultar en el sitio oficial de FICUBA.