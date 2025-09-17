En fotos: así se vivió la marcha federal contra los vetos de Milei

Estudiantes, jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y organizaciones sociales fueron protagonistas en la marcha federal.

Este miércoles se desarrolló la tercera marcha federal universitaria, convocada por estudiantes y docentes en rechazo al veto a la ley de financiamiento del sistema universitario. A la protesta se sumaron, además, trabajadores del Hospital Garrahan, quienes reclaman en el marco de la emergencia pediátrica, así como también jubilados y pensionados.

La jornada de movilización, que tuvo como epicentro la Plaza del Congreso, se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad y con el edificio vallado.

En este contexto, la protesta se realizó con el objetivo de enviar un mensaje directo contra los vetos impulsados por el presidente Javier Milei.

Mirá la marcha federal universitaria en fotos No al veto marcha federal universitaria Juan Mateo Aberastain / MDZ

Bandera argentina en la marcha federal universitaria Juan Mateo Aberastain / MDZ