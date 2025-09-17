Por una aplastante mayoría, Diputados rechazó los vetos al Hospital Garrahan y al financiamiento universitario

Live Blog Post

Germán Martínez: "Vamos a levantarle la autoestima a nuestro pueblo"

Germán Martínez fue el único diputado del bloque Unión por la Patria que habló en el debate en Diputados. Fue parte de la estrategia opositor de hacer un debate breve, ya que tenían los votos para rechazar ambos vetos presidenciales.

"Vamos a tener que hacer un esfuerzo colectivo enorme, recorriendo las distancias que debemos derribar para darle un destino y una esperanza distinta a los argentinos", indicó el diputado por Santa Fe. "¿Cómo no vamos a ser capaces de traer al presente y al futuro el compromiso de nuestros caudillos federales, de recuperar las mejores y más nobles ideas del liberalismo argentino?", planteó.

"La patria nos está pidiendo a los gritos que tengamos una actitud que nos permita poner a la Argentina de pie. Eso lo vamos a lograr si somos responsables, comprometidos y capaces de no someternos a las fuerzas externas que nos quieren de rodillas. Vamos a levantarle la autoestima a nuestro pueblo", remarcó el jefe del bloque Unión por la Patria.