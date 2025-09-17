Quiénes son los diputados que votaron en contra del veto de Javier Milei a las universidades y al Garrahan

El Congreso de la Nación rechazó este miércoles, por amplia mayoría, dos de los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. La oposición logró superar con creces los dos tercios necesarios para revertir las decisiones del Poder Ejecutivo.

En el caso de la ley de emergencia pediátrica, el veto fue rechazado con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Por su parte, la ley de financiamiento universitario obtuvo 174 votos a favor y 67 en contra, lo que permitió insistir con su aprobación.

Hilda Aguirre (Unión por la Patria – La Rioja)

Ernesto “Pipi” Ali (Unión por la Patria – San Luis)

Eugenia Alianiello (Unión por la Patria – Chubut)

Walberto Allende (Unión por la Patria – San Juan)

Constanza María Alonso (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Marcela Antola (Democracia para Siempre – Entre Ríos)

Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria – Tierra del Fuego)

Martín Arjol (Liga del Interior ELI – Misiones)

Lourdes Micaela Arrieta (Coherencia – Mendoza)

Daniel Arroyo (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Alberto Arrua (Innovación Federal – Misiones)

Ana Fabiola Aubone (Unión por la Patria – San Juan)

Martín Aveiro (Unión por la Patria – Mendoza)

Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal – Chubut)

Héctor W. Baldassi (Pro Córdoba – Córdoba)

Karina Banfi (UCR – Unión Cívica Radical – Buenos Aires)

Mario Barletta (Unidos – Santa Fe)

Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria – Formosa)

Atilio Benedetti (UCR – Unión Cívica Radical – Entre Ríos)

Adolfo Bermejo (Unión por la Patria – Mendoza)

Tanya Bertoldi (Unión por la Patria – Neuquén)

Gustavo Bordet (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Victoria Borrego (Coalición Cívica – Buenos Aires)

Sofía Brambilla (Pro – Corrientes)

Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba)

Juan Fernando Brugge (Encuentro Federal – Córdoba)

Santiago Cafiero (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Pamela Calletti (Innovación Federal – Salta)

Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires)

Celia Campitelli (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Florencia Carignano (Unión por la Patria – Santa Fe)

Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre – C.A.B.A.)

Soledad Carrizo (UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba)

Pablo Carro (Unión por la Patria – Córdoba)

Sergio Guillermo Casas (Unión por la Patria – La Rioja)

Carlos Daniel Castagneto (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Christian Castillo (PTS – Frente de Izquierda Unidad – Buenos Aires)

Leila Chaher (Unión por la Patria – Jujuy)

Jorge Chica (Unión por la Patria – San Juan)

María Luisa Chomiak (Unión por la Patria – Chaco)

Gabriel Felipe Chumpitaz (Futuro y Libertad – Santa Fe)

Carlos Cisneros (Unión por la Patria – Tucumán)

Julio Cobos (UCR – Unión Cívica Radical – Mendoza)

Mariela Coletta (Democracia para Siempre – C.A.B.A.)

Marcela Coli (Democracia para Siempre – La Pampa)

Carlos D’Alessandro (Coherencia – San Luis)

Ricardo Daives (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Natalia De La Sota (Encuentro Federal – Córdoba)

Rodrigo De Loredo (UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba)

Mercedes De Mendieta (Izquierda Socialista FIT – Unidad – C.A.B.A.)

Agustín Domingo (Innovación Federal – Río Negro)

Gabriela Beatriz Estevez (Unión por la Patria – Córdoba)

Emiliano Estrada (Unión por la Patria – Salta)

Eduardo Falcone (MID – Movimiento de Integración y Desarrollo – Buenos Aires)

Mónica Fein (Encuentro Federal – Santa Fe)

Agustín Fernández (Independencia – Tucumán)

Carlos Alberto Fernández (Innovación Federal – Misiones)

Elia Marina Fernández (Independencia – Tucumán)

Ramiro Fernández Patri (Unión por la Patria – Formosa)

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – C.A.B.A.)

Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe)

Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires)

Andrea Freites (Unión por la Patria – Tierra del Fuego)

Ana Carolina Gaillard (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Ignacio García Aresca (Encuentro Federal – Córdoba)

Silvana Micaela Ginocchio (Unión por la Patria – Catamarca)

Melina Giorgi (Democracia para Siempre – Santa Fe)

Diego A. Giuliano (Unión por la Patria – Santa Fe)

José Glinski (Unión por la Patria – Chubut)

Daniel Gollan (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Álvaro González (Pro – C.A.B.A.)

Gerardo Gustavo González (Coherencia – Formosa)

Gustavo Carlos Miguel González (Unión por la Patria – Santa Cruz)

Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal – Córdoba)

Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Itai Hagman (Unión por la Patria – C.A.B.A.)

Carlos Heller (Unión por la Patria – C.A.B.A.)

Bernardo José Herrera (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Ricardo Herrera (Unión por la Patria – La Rioja)

Ana María Ianni (Unión por la Patria – Santa Cruz)

Rogelio Iparraguirre (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Pablo Juliano (Democracia para Siempre – Buenos Aires)

Máximo Carlos Kirchner (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Tomás Ledesma (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Aldo Leiva (Unión por la Patria – Chaco)

Mónica Litza (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino – Neuquén)

Dante López Rodríguez (Unión por la Patria – Catamarca)

Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires)

Mónica Macha (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Facundo Manes (Democracia para Siempre – Buenos Aires)

Mario Manrique (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Varinia Lis Marín (Unión por la Patria – La Pampa)

Juan Marino (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria – Santa Fe)

Gisela Marziotta (Unión por la Patria – C.A.B.A.)

Nicolás Massot (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Magali Mastaler (Unión por la Patria – Santa Fe)

Gladys Medina (Independencia – Tucumán)

Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe – Santa Fe)

Matías Molle (Unión por la Patria – Buenos Aires)

María Luisa Montoto (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Emilio Monzo (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Roxana Monzón (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Micaela Morán (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Cecilia Moreau (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Leopoldo Moreau (Unión por la Patria – Buenos Aires)

María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo – San Juan)

Nilda Moyano (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Estela Mary Neder (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Lisandro Nieri (UCR – Unión Cívica Radical – Mendoza)

Sebastián Noblega (Unión por la Patria – Catamarca)

Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – C.A.B.A.)

Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Pablo Outes (Innovación Federal – Salta)

Marcela Marina Pagano (Coherencia – Buenos Aires)

Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Liliana Paponet (Unión por la Patria – Mendoza)

María Graciela Parola (Unión por la Patria – Formosa)

Marcela Fabiana Passo (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Esteban Paulon (Encuentro Federal – Santa Fe)

Gabriela Pedrali (Unión por la Patria – La Rioja)

Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria – Chaco)

Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria – C.A.B.A.)

Julio Pereyra (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo – San Juan)

Lorena Pokoik (Unión por la Patria – C.A.B.A.)

Juan Carlos Polini (Democracia para Siempre – Chaco)

Luciana Potenza (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Carlos Facundo Prades (Por Santa Cruz – Santa Cruz)

Agustina Lucrecia Propato (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Fabio José Quetglas (UCR – Unión Cívica Radical – Buenos Aires)

Florencio Randazzo (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria – La Pampa)

Roxana Reyes (UCR – Unión Cívica Radical – Santa Cruz)

Vilma Ripoll (MST – Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad – Buenos Aires)

Jorge Rizzotti (Democracia para Siempre – Jujuy)

Ana Clara Romero (Pro – Chubut)

Jorge Antonio Romero (Unión por la Patria – Corrientes)

Yamila Ruiz (Innovación Federal – Misiones)

Roberto Antonio Sánchez (UCR – Unión Cívica Radical – Tucumán)

Nancy Sand (Unión por la Patria – Corrientes)

Leandro Santoro (Unión por la Patria – C.A.B.A.)

Natalia Silvina Sarapura (UCR – Unión Cívica Radical – Jujuy)

Sabrina Selva (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Vanesa Raquel Siley (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Guillermo Snopek (Unión por la Patria – Jujuy)

Martín Soria (Unión por la Patria – Río Negro)

Margarita Stolbizer (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Julia Strada (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Danya Tavela (Democracia para Siempre – Buenos Aires)

Martín Alberto Tetaz (UCR – Unión Cívica Radical – C.A.B.A.)

Pablo Todero (Unión por la Patria – Neuquén)

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Eduardo Toniolli (Unión por la Patria – Santa Fe)

Alejandra Torres (Encuentro Federal – Córdoba)

Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria – C.A.B.A.)

Daniel Vancsik (Innovación Federal – Misiones)

Brenda Matyi Vargas (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Yolanda Vega (Innovación Federal – Salta)

Pamela Fernanda Verasay (UCR – Unión Cívica Radical – Mendoza)

Alejandro Vilca (PTS – Frente de Izquierda Unidad – Jujuy)

Luana Volnovich (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Hugo Yasky (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria – Tucumán)

Carolina Yutrovic (Unión por la Patria – Tierra del Fuego)

Natalia Zabala Chacur (Unión por la Patria – San Luis)

Oscar Zago (MID – Movimiento de Integración y Desarrollo – C.A.B.A.)

Natalia Zaracho (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria – Corrientes)

Oídos sordos de los gobernadores

El rechazo a los vetos presidenciales no solo significó un traspié parlamentario para Javier Milei, sino que expuso una debilidad política clave: la imposibilidad del Ejecutivo de sostener acuerdos con gobernadores que hasta hace poco se mostraban como aliados. En los días previos, el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, había intentado tender puentes con mandatarios provinciales. Se reunió con Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras que en Casa Rosada desfilaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

A la par, el Gobierno distribuyó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $12.500 millones, un monto muy por encima de los $3.000 millones girados en todo agosto. Misiones recibió $4.000 millones; Entre Ríos, $3.000; Santa Fe, $3.000; y Chaco, $2.500. La jugada buscó recomponer la relación con las provincias, pero no alcanzó.

La sesión legislativa mostró fisuras, los aliados que se daban por seguros no garantizaron su presencia: Francisco Morchio, vinculado a Frigerio, y Gerardo Cipolini, cercano a Zdero, no ocuparon sus bancas. A eso se sumó la ruptura con los exlibertarios del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, enfrentados con Martín Menem y desplazados del armado bonaerense. También se opusieron los cuatro diputados del bloque Coherencia (Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta), quienes dejaron la bancada oficialista en medio de cuestionamientos a Karina Milei y al presidente de la Cámara.

Los gobernadores patagónicos también hicieron sentir su peso. Ignacio Torres (Chubut) habilitó que “Loma” Ávila y Ana Clara Romero rechazaran los vetos, mientras que Alberto Weretilneck (Río Negro) instruyó a Agustín Domingo a votar en la misma línea, a pesar de que sus legisladores habían evitado comprometerse en la media sanción.

Una de las mayores sorpresas fue la decisión de los diputados misioneros de Innovación Federal (Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik) de votar contra el oficialismo. Todos responden al gobernador Hugo Passalacqua y al conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira. El gesto llamó la atención porque Misiones había sido la provincia más favorecida con los ATN apenas días antes.

En Mendoza, Lisandro Nieri y Pamela Verasay permanecieron fuera del recinto casi toda la jornada, pero regresaron para pronunciarse contra el Gobierno, a pesar de la sociedad política entre Cornejo y los libertarios de cara a octubre.

Sorpresa en el PRO

También hubo giros inesperados en el PRO: Silvia Lospennato, ausente en la media sanción de la emergencia pediátrica, esta vez se expresó contra los vetos. En el radicalismo, se sumaron los votos opositores de Mariano Campero y Federico Tournier, junto con la tucumana Paula Omodeo (CREO). En tanto, Ricardo López Murphy optó por abstenerse.